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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

آتش‌سوزی در نسیم‌شهر بر اثر ذخیره بنزین / ۳ نفر دچار سوختگی شدند

آتش‌سوزی در نسیم‌شهر بر اثر ذخیره بنزین / ۳ نفر دچار سوختگی شدند

بهارستان- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم‌شهر از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در یک واحد مسکونی خبر داد.

ایرج ترکمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در یک واحد مسکونی خبر داد که بر اثر نگهداری غیراصولی بنزین در منزل، سه عضو یک خانواده دچار سوختگی درجه دو شدند.

ترکمانی اظهار داشت: پس از اعلام حریق به مرکز پیام، نیروهای عملیاتی سازمان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با اقدام سریع و تخصصی از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری کردند.

وی افزود: مصدومان این حادثه که همگی اعضای یک خانواده هستند، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نسیم‌شهر از شهروندان خواست از انبار کردن هرگونه مواد سوختی و قابل اشتعال مانند بنزین در منازل و انباری‌ها خودداری کنند و تأکید کرد: این کار غیرایمن، جان افراد و اموال آنان را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.

*عکس تزئینی می باشد.

کد مطلب 6855242

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