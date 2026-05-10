حسن بهرام‌نیا، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همدلی موجود مردم در شرایط کنونی جامعه، گفت: پیش از هر چیز باید به نقش بی‌بدیل مردم در تحولات کشور اشاره کرد؛ مردمی که با ایمان، اراده و همدلی در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، از جمله جنگ‌های تحمیلی، با تمام ظرفیت در میدان حاضر شده و با همدلی مثال‌زدنی از این آزمون‌ها سربلند بیرون آمده‌اند.



مردم، محور پیروزی در میدان‌های مختلف هستند

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس تا تحولات اخیر، این مردم بودند که با حضور خود، پیروزی را رقم زدند و نشان دادند که سرمایه اصلی کشور هستند.



به گفته وی این همدلی و همراهی که ریشه در باورهای دینی دارد، سبب شده تا کشور در عرصه‌های مختلف، از میدان نظامی تا دیپلماسی، عملکرد موفقی داشته باشد.



پیوند میدان، دیپلماسی و مردم

وی با بیان اینکه موفقیت‌های کشور زمانی تثبیت می‌شود که میان میدان، دیپلماسی و حضور مردم یک پیوند مستحکم برقرار باشد، اظهار کرد: در این چارچوب، نیروهای نظامی در حوزه امنیت، دیپلمات‌ها در عرصه سیاست خارجی و مردم در صحنه اجتماعی، هر یک نقش مکمل و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم

بهرام‌نیا ادامه داد: مسئولان باید از این نعمت بزرگ، یعنی حضور و اعتماد مردم، به‌درستی استفاده کنند و آن را قدر بدانند چراکه چنین سرمایه اجتماعی کم‌نظیری در طول تاریخ کمتر دیده شده و بهره‌گیری صحیح از آن می‌تواند کشور را به اهداف بلند خود برساند.

قدردانی از مردم، نیروهای مسلح و رهبری

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قدردانی از مردم، نیروهای مسلح، همچنین جایگاه رهبری، یک ضرورت اساسی در مسیر تداوم موفقیت‌ها است، گفت: امیدواریم با حفظ این انسجام و با قدردانی از این ظرفیت‌ها، بتوانیم مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه دهیم و به دستاوردهای بزرگ‌تری دست یابیم.