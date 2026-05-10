۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۷

پیوند میدان، دیپلماسی و مردم، کلید تثبیت موفقیت‌های کشور است

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موفقیت‌های کشور زمانی تثبیت می‌شود که میان میدان، دیپلماسی و حضور مردم یک پیوند مستحکم برقرار باشد.

حسن بهرام‌نیا، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همدلی موجود مردم در شرایط کنونی جامعه، گفت: پیش از هر چیز باید به نقش بی‌بدیل مردم در تحولات کشور اشاره کرد؛ مردمی که با ایمان، اراده و همدلی در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، از جمله جنگ‌های تحمیلی، با تمام ظرفیت در میدان حاضر شده و با همدلی مثال‌زدنی از این آزمون‌ها سربلند بیرون آمده‌اند.

مردم، محور پیروزی در میدان‌های مختلف هستند

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس تا تحولات اخیر، این مردم بودند که با حضور خود، پیروزی را رقم زدند و نشان دادند که سرمایه اصلی کشور هستند.

به گفته وی این همدلی و همراهی که ریشه در باورهای دینی دارد، سبب شده تا کشور در عرصه‌های مختلف، از میدان نظامی تا دیپلماسی، عملکرد موفقی داشته باشد.

پیوند میدان، دیپلماسی و مردم

وی با بیان اینکه موفقیت‌های کشور زمانی تثبیت می‌شود که میان میدان، دیپلماسی و حضور مردم یک پیوند مستحکم برقرار باشد، اظهار کرد: در این چارچوب، نیروهای نظامی در حوزه امنیت، دیپلمات‌ها در عرصه سیاست خارجی و مردم در صحنه اجتماعی، هر یک نقش مکمل و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم

بهرام‌نیا ادامه داد: مسئولان باید از این نعمت بزرگ، یعنی حضور و اعتماد مردم، به‌درستی استفاده کنند و آن را قدر بدانند چراکه چنین سرمایه اجتماعی کم‌نظیری در طول تاریخ کمتر دیده شده و بهره‌گیری صحیح از آن می‌تواند کشور را به اهداف بلند خود برساند.

قدردانی از مردم، نیروهای مسلح و رهبری

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قدردانی از مردم، نیروهای مسلح، همچنین جایگاه رهبری، یک ضرورت اساسی در مسیر تداوم موفقیت‌ها است، گفت: امیدواریم با حفظ این انسجام و با قدردانی از این ظرفیت‌ها، بتوانیم مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه دهیم و به دستاوردهای بزرگ‌تری دست یابیم.

زهرا علیدادی

