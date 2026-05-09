به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عباسینژاد صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به فعالیت بیش از هزار مرکز کانون در کشور افزود: مربیان فرهنگی در سراسر کشور با اجرای برنامههایی همچون قصهگویی، تئاتر، تولید پادکست، انیمیشن، سرود و عرضه کتاب، تلاش کردند فضای امید، نشاط و آگاهی در میان کودکان و نوجوانان حفظ شود.
وی ادامه داد: حضور میدانی مربیان در تجمعهای مردمی و انتقال خدمات فرهنگی به متن جامعه، فرصتی برای ترویج مفاهیمی همچون عزت، مقاومت و ظلمستیزی در میان نسل نوجوان فراهم کرد.
عباسینژاد همچنین ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و انسانی استان کردستان را قابل توجه دانست و گفت: مربیان و کارکنان کانون در این استان از توانمندی بالایی در خلق آثار فرهنگی برخوردارند.
مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: کانون در دوران جنگ رمضان، پرچمدار خدمت بیوقفه فرهنگی به کودکان و نوجوانان بود و اجازه نداد نسل کودک و نوجوان از فعالیتهای تربیتی فاصله بگیرد.
در سختترین شرایط کنار مردم هستیم
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیتهای سال جاری و اقدامات ویژه دوران جنگ رمضان ارائه کرد.
حمیدرضا گوهری اظهار کرد: کارکنان و مربیان کانون کردستان در سختترین شرایط نیز در کنار مردم حضور داشتهاند تا در مسیر تربیت نسلی آگاه، بصیر و وطندوست ایفای نقش کنند.
گوهری حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان را پشتوانهای معنوی برای مربیان کانون دانست و افزود: مجموعه کانون با تمام توان در سنگر فرهنگ برای صیانت از ارزشهای اعتقادی و ملی کشور فعالیت میکند.
