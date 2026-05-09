۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۹

عباسی‌نژاد: کانون پرورش فکری در جنگ رمضان خدمات فرهنگی را متوقف نکرد

سنندج- مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: کانون در دوران جنگ رمضان پرچمدار خدمت بی‌وقفه به کودکان و نوجوانان بود تا این نسل از فعالیت‌های تربیتی فاصله نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسی‌نژاد صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، با اشاره به فعالیت بیش از هزار مرکز کانون در کشور افزود: مربیان فرهنگی در سراسر کشور با اجرای برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، تئاتر، تولید پادکست، انیمیشن، سرود و عرضه کتاب، تلاش کردند فضای امید، نشاط و آگاهی در میان کودکان و نوجوانان حفظ شود.

وی ادامه داد: حضور میدانی مربیان در تجمع‌های مردمی و انتقال خدمات فرهنگی به متن جامعه، فرصتی برای ترویج مفاهیمی همچون عزت، مقاومت و ظلم‌ستیزی در میان نسل نوجوان فراهم کرد.

عباسی‌نژاد همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و انسانی استان کردستان را قابل توجه دانست و گفت: مربیان و کارکنان کانون در این استان از توانمندی بالایی در خلق آثار فرهنگی برخوردارند.

مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: کانون در دوران جنگ رمضان، پرچمدار خدمت بی‌وقفه فرهنگی به کودکان و نوجوانان بود و اجازه نداد نسل کودک و نوجوان از فعالیت‌های تربیتی فاصله بگیرد.

در سخت‌ترین شرایط کنار مردم هستیم

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های سال جاری و اقدامات ویژه دوران جنگ رمضان ارائه کرد.

حمیدرضا گوهری اظهار کرد: کارکنان و مربیان کانون کردستان در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار مردم حضور داشته‌اند تا در مسیر تربیت نسلی آگاه، بصیر و وطن‌دوست ایفای نقش کنند.

گوهری حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان را پشتوانه‌ای معنوی برای مربیان کانون دانست و افزود: مجموعه کانون با تمام توان در سنگر فرهنگ برای صیانت از ارزش‌های اعتقادی و ملی کشور فعالیت می‌کند.

