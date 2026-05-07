۴ هزار خدمت چشم پزشکی به مددجویان استان سمنان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان از ارائه چهار هزار خدمت چشم پزشکی به مددجویان خبر داد و بیان کرد: هدف این اقدام پیشگیری از بیماری های چشمی است.

وی بازه ارائه شده این خدمات را ۹ روزه از ۱۲ لغایت ۱۹ اردیبهشت عنوان کرد و افزود: در این اردوها گروه های جهادی حاج عبدالله والی و کیمیاگران با کمیته امداد همکاری داشتند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه مددجویان ابتدا مورد بینایی سنجی قرار می گیرند، اضافه کرد: در این راه از خدمات دانشگاه های علوم پزشکی نیز بهره گرفته شده است.

ذوالفقاری ادامه داد: در صورت تشخیص مددجو به عینک قاب عینک توسط مددجو انتخاب و کمتر از یک ماه بعد از ساخت عدسی مورد نیاز در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: سال گذشته به همت همین گروه های جهادی بیش از سه هزار و ۲۵ عینک رایگان بین مددجویان توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان اظهار داشت: در صورت تشخیص آب مروارید و جراحی مددجو به بیمارستان های استان معرفی و مراحل درمان پیگیری می شود.