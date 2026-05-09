۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۴

جهش نرخ دلار، یورو و درهم در تالار حواله

نرخ حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله ارز و طلا امروز با ادامه روند صعودی به سطوح بالاتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تالار حواله این مرکز در نخستین روز کاری هفته، شنبه ۱۹ اردیبهشت، در ادامه روند افزایشی روزهای گذشته با رشد مجدد نرخ سه ارز پرتقاضا مواجه شد و نشانه‌هایی از تداوم فشار تقاضا در بازار رسمی بروز یافت.

بر اساس این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا با عبور از سقف روز گذشته به ۱۴۷ هزار و ۵۳۵ تومان رسید؛ رقمی که بیانگر تداوم شیب ملایم افزایشی و عدم کاهش محسوس تقاضای تجاری در بازار است.

یورو نیز روند صعودی خود را با شتاب بیشتری ادامه داد و به ۱۷۳ هزار و ۷۰۹ تومان رسید. به گفته فعالان اقتصادی، این سطح قیمتی می‌تواند هزینه تسویه تعهدات ارزی شرکت‌ها را افزایش دهد.

درهم امارات هم همسو با سایر ارزها رشد کرد و نرخ حواله آن به ۴۰ هزار و ۱۷۳ تومان رسید؛ افزایشی که نشان‌دهنده تداوم روند تدریجی اما مستمر صعودی از هفته گذشته تاکنون است.

فعالان بازار معتقدند همزمانی رشد این سه ارز حاکی از آن است که جریان تقاضا در تالار حواله همچنان در سطح بالایی قرار دارد. مرکز مبادله طی ماه‌های اخیر به یکی از شاخص‌های اصلی رصد تحولات بازار رسمی ارز تبدیل شده و حتی نوسانات محدود آن نیز بازتاب اقتصادی قابل توجهی پیدا می‌کند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

