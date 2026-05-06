افزایش دوباره نرخ ارز در تالار حواله مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تازهترین دادههای منتشرشده نشان میدهد نرخ ارز در تالار حواله امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت بار دیگر صعودی شد و به سطوح بالاتری رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا امروز به ۱۴۷ هزار و ۲۳۲ تومان رسید؛ در حالی که قیمت آن در معاملات روز گذشته ۱۴۶ هزار و ۲۷۶ تومان ثبت شده بود. به این ترتیب، دلار حوالهای طی یک روز نزدیک به هزار تومان افزایش را تجربه کرد.
همزمان با رشد نرخ دلار، قیمت حواله یورو نیز روند صعودی داشت و به ۱۷۲ هزار و ۳۷۵ تومان رسید. این در حالی است که یورو روز گذشته ۱۷۱ هزار و ۱۱۹ تومان معامله میشد و افزایش بیش از هزار تومانی را ثبت کرد.
درهم امارات نیز از موج افزایشی بازار عقب نماند و نرخ حواله آن امروز به ۴۰ هزار و ۹۰ تومان رسید، در حالی که این رقم در معاملات سهشنبه ۳۹ هزار و ۸۳۰ تومان اعلام شده بود.
به گفته فعالان بازار، افزایش نرخها در تالار حواله معمولاً بازتابی از رشد تقاضای تجاری برای تأمین ارز واردات و تسویه تعهدات ارزی است؛ از همین رو تغییرات قیمتی این بازار یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت بازار رسمی ارز محسوب میشود.
تالار حواله مرکز مبادله همچنان مرجع اصلی تأمین ارز کالا و خدمات در کشور به شمار میرود و نوسانات آن میتواند جهتگیری کوتاهمدت بازار رسمی ارز را تا حد زیادی مشخص کند.
