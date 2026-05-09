برگزاری حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حراج شمش طلا فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در این مرکز برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز مبادله، متقاضیان شرکت در این دوره از حراج باید تا ساعت ۲۴ امشب، شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (معادل ۵ میلیارد تومان) را به عنوان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش یک‌کیلوگرمی واریز کنند.

این حراج همانند دوره‌های گذشته در دو بخش «حراج خرد» و «حراج عمده» برگزار می‌شود. چهار گروه شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا مجاز به حضور در این رویداد هستند.

در بخش خرد، هر متقاضی می‌تواند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش استاندارد خریداری کند. سقف خرید در بخش عمده نیز در هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه تعیین شده است. طبق دستورالعمل مرکز مبادله، هر خریدار در مجموع می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش در هفته خرید کند؛ شامل چهار بسته پنج‌تایی در تالار عمده و پنج خرید تک‌قطعه‌ای در بخش خرد.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، سقف خرید بانک‌های عامل به‌صورت مستقل توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و متناسب با شرایط بازار امکان تغییر دارد.

متقاضیان جدید باید مدارکی از جمله اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم‌های ۱۱ و ۱۲ منتشرشده در تارنمای مرکز)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزها، وکالت‌نامه رسمی قابل استعلام، گواهی امضا و برای اشخاص حقوقی آخرین نسخه اساسنامه و آگهی رسمی را ارائه کنند. متقاضیان سابق تنها در صورت تغییر اطلاعات ملزم به ارائه مجدد مدارک خواهند بود.

کارمزد حراج برای هر طرف معامله ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه تعیین شده و قیمت پایه شمش‌ها نیز در روز برگزاری اعلام می‌شود. معاملات به صورت حضوری و نقدی انجام خواهد شد.