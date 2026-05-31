جزئیات صد و چهل و هشتمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صد و چهل و هشتمین جلسه حراج هفتگی شمش طلا، سهشنبه دوازدهم خردادماه برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلا در این مرکز باید تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۱ خردادماه، مبلغ ۵ میلیارد تومان (معادل ۵۰ میلیارد ریال) را به ازای هر قطعه شمش طلا به عنوان وجهالضمان واریز کنند.
بر اساس شیوهنامه این مرکز، چهار گروه شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و همچنین سکوهای برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر، مجاز به شرکت در این حراج هستند. لازم به ذکر است هر خریدار در طول یک هفته تقویمی تنها مجاز به خرید حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا است.
متقاضیانی که برای نخستین بار در حراج شرکت میکنند، ملزم به ارائه مدارکی نظیر اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرمهای ۱۱ و ۱۲ مندرج در سایت ice.ir)، اصل کارت ملی، تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب، وکالتنامه رسمی معتبر، گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی هستند.
در مقابل، برای متقاضیانی که پیشتر حداقل در یک جلسه حراج حضور داشته و مدارک خود را تکمیل کردهاند، ارائه اصل کارت ملی و در صورت تغییر مفاد، ارائه اصل نامه درخواست و تعهدنامه محرمانگی کفایت میکند.
قیمت پایه این حراج توسط عرضهکننده در روز برگزاری اعلام خواهد شد و معاملات به صورت حضوری و نقدی انجام میگیرد. همچنین کارمزد این حراج برای هر طرف معامله به ازای هر قطعه شمش، ۲۰ میلیون ریال تعیین شده است که در مجموع، ۴۰ میلیون ریال از هر معامله کسر خواهد شد.
