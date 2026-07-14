به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکرزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به افزایش استقبال مردم از سرمایه‌گذاری در بازار طلا، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر به دلیل تورم و افزایش قیمت طلا، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا، سکه و طلای آب‌شده روی آورده‌اند، اما در این میان برخی افراد با تبلیغ سپرده‌گذاری طلا و پرداخت سود، سرمایه شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه اتحادیه طلا و جواهر گلستان از ابتدا با راه‌اندازی صندوق‌های طلا و هرگونه سپرده‌گذاری طلا نزد واحدهای صنفی مخالف بوده است، افزود: بارها از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی، پلیس فتا و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پیامدهای این موضوع هشدار داده‌ایم، اما خلأهای قانونی مانع از برخورد پیشگیرانه با این نوع فعالیت‌ها شده است.

رئیس اتحادیه اصناف گلستان با اشاره به پرونده یکی از طلافروشی‌ها که به کسری ۱۱ کیلوگرم طلا و تشکیل پرونده قضایی منجر شد، گفت: این پرونده مربوط به حدود یک سال قبل است و ریشه آن در دریافت طلا از مردم با وعده پرداخت سود بوده است.ا

ذاکرزاده تأکید کرد: تصور بسیاری از مردم این است که سپردن ۱۰۰ یا ۲۰۰ گرم طلا به یک واحد صنفی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما زمانی که این سپرده‌ها تجمیع می‌شود، حجم قابل توجهی از طلا در اختیار یک فرد قرار می‌گیرد و در صورت بروز مشکلات مالی، ورشکستگی یا سوءمدیریت، نخستین متضرران مردم خواهند بود.

وی ادامه داد: لزوماً همه این پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری نیست؛ ممکن است یک طلافروش سرمایه مردم را در فعالیت اقتصادی دیگری به کار گرفته و به دلیل شکست در آن فعالیت، توان بازگرداندن طلا را از دست بدهد، اما نتیجه در هر صورت، از بین رفتن سرمایه شهروندان است.

رئیس اتحادیه اصناف گلستان از مردم خواست طلا را تنها برای خرید، فروش و سرمایه‌گذاری شخصی تهیه کنند و گفت: اگر قصد نگهداری طلا را دارند، آن را در صندوق امانات بانک‌ها یا مکان‌های امن نگهداری کنند و از سپردن طلا به افراد یا واحدهای صنفی با وعده دریافت سود ماهانه یا عناوین مشابه خودداری کنند.ا

ذاکرزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح ساماندهی بسته‌بندی سکه در گرگان خبر داد و افزود: با همکاری دادستانی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، بسته‌بندی جدید سکه‌های بهار آزادی با هولوگرام امنیتی، شماره سریال، بارکد و مشخصات کامل واحد صنفی طراحی و اجرایی شده است تا احتمال جعل و سوءاستفاده به حداقل برسد.

وی گفت: در این طرح، هر بسته‌بندی دارای کد رهگیری و مشخصات واحد عرضه‌کننده است و در صورت بروز هرگونه مشکل، اتحادیه می‌تواند مسئولیت را از واحد صنفی مربوطه پیگیری و حقوق خریدار را استیفا کند.ئ

رئیس اتحادیه اصناف گلستان همچنین به خریداران توصیه کرد هنگام خرید سکه، به سال ضرب، اصالت بسته‌بندی، وجود هولوگرام، سلامت پرس و مشخصات واحد صنفی توجه کنند و از خرید سکه‌های مخدوش یا فاقد بسته‌بندی معتبر خودداری کنند.