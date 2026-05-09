به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به قلم مهران کریمی نوشته شده، مروری جامع بر موضوع سنتهای الهی در اندیشه رهبر شهید دارد و میکوشد ابعاد مختلف این مفهوم بنیادین را در منظومه فکری ایشان تبیین کند.
کتاب «در آغوش نیل» در ۲۰۸ صفحه و در قطع رقعی از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است. این اثر به موضوعاتی همچون تعریف سنت الهی، ویژگیهای آن، اهمیت سنتها، انواع سنتهای الهی، شرایط تحقق آنها، نتایج اعتماد به سنتهای الهی و نیز مصادیق عینی تحقق این سنتها در تاریخ انبیا میپردازد.
در معرفی این اثر تأکید شده است که سنتهای الهی، قوانین ثابت و تغییرناپذیری هستند که بر عالم و جوامع انسانی حاکماند و فهم درست آنها میتواند در تحلیل تحولات و رخدادهای اجتماعی و تاریخی، نقشی تعیینکننده ایفا کند.
کتاب «در آغوش نیل» در سال ۱۴۰۵ منتشر شده و هماکنون با قیمت ۳۸۵ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
