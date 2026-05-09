۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

«صدا» به رویداد «هنر و جنگ» رسید؛ شنیدن موسیقی در موزه

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه «موسیقی در موزه» به عنوان یکی از رویدادها و برنامه های مرتبط با ویژه برنامه «هنر و جنگ» از روز شنبه نوزدهم اردیبهشت با حضور تعدادی از گروه های موسیقی در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز می شود.

براساس برنامه ارائه شده، در اولین برنامه از پروژه «موسیقی در موزه» کنسرت هم نوایی به سرپرستی میلاد آقایی و هنرمندی پرهام عزت نژاد نوازنده کمانچه و محمد زایری نوازنده عود ساعت ۱۶ در سرسرای موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

طبق اعلام موزه هنرهای معاصر حضور علاقه مندان در این برنامه که با مشارکت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و انجمن موسیقی ایران برگزارمی شود، آزاد و رایگان اعلام شده است.

علیرضا سعیدی

