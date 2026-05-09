پایدارسازی آبرسانی به بیش از ۱۵۰۰ مشترک آبدانانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی در تشریح، جزئیات عملیات گفت: الکتروپمپ چاه آب «تنگه پونه» به دلیل بروز نقص فنی، موجب اختلال در روند آبرسانی به بخشی از مشترکین تحت پوشش شده بود. با توجه به اهمیت تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، بلافاصله برنامه عملیاتی برای تعویض این تجهیزات تدوین و اجرا گردید.

وی افزود: این عملیات با بهره‌گیری از توان فنی همکاران ستاد و نیروهای داخلی و با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و ایمنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رسید. پس از نصب و راه‌اندازی الکتروپمپ جدید، چاه «تنگه پونه» مجدداً وارد مدار بهره‌برداری گردید و در حال حاضر، آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۱۵۰۰ خانوار با فشار و کیفیت مطلوب در حال توزیع است.