به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد، با اشاره به اینکه ۹۴.۹ درصد مددجویان زندان‌های استان کرمان مرد و ۵.۱ درصد زن هستند، گفت: ۷۰ درصد از این مددجویان متاهل و ۳۰ درصد مجرد هستند.

وی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد مددجویان زندان‌های استان کرمان بومی هستند، اظهارداشت: بیشترین مددجویان زندان‌های استان کرمان با سهم ۵۱.۴ درصدی مربوط به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، ۲۳.۵ درصد مربوط به سرقت و ۸.۶ درصد مربوط به جرایم علیه اشخاص هستند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان یادآور شد: میزان ورودی مددجویان به زندان‌های استان در سال جاری ۷.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ذوالفعلی‌نژاد، با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده به زندانیان گفت: میزان مرخصی‌های ارائه‌شده به زندانیان در سال گذشته ۹۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

وی به انجام شش هزار و ۶۷۴ بازدید قضات از زندان‌های استان کرمان نیز اشاره کرد و بیان کرد: استان کرمان در سال‌های اخیر رتبه‌های اول تا سوم در حوزه دادرسی‌های الکترونیک زندانیان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان همچنین درباره اقدامات حوزه حرفه‌آموزی در زندان‌های این استان گفت: موضوع حرفه‌آموزی در زندان‌های استان کرمان در سه حوزه فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی دنبال می‌شود که در مجموع چهار هزار و ۸۹۲ مددجو در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

ذوالفعلی‌نژاد، افزود: از این تعداد چهار هزار و ۳۳۷ نفر به آزمون معرفی شده‌اند که تعدادزسه هزار و ۵۷۱ نفر در آزمون‌های مربوطه پذیرفته شده‌اند و گواهینامه‌های مهارت‌آموزی آنها در دست صدور می‌باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۶۰ مددجوی زندان‌های استان کرمان نیز مشغول به کار هستند و میزان حقوق پرداختی به آنها در هر ماه بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان می‌باشد.