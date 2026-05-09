۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

کاهش بیش از ۵ درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان

کرمان- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: تعداد مددجویان زندان‌های استان کرمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی‌نژاد، با اشاره به اینکه ۹۴.۹ درصد مددجویان زندان‌های استان کرمان مرد و ۵.۱ درصد زن هستند، گفت: ۷۰ درصد از این مددجویان متاهل و ۳۰ درصد مجرد هستند.

وی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد مددجویان زندان‌های استان کرمان بومی هستند، اظهارداشت: بیشترین مددجویان زندان‌های استان کرمان با سهم ۵۱.۴ درصدی مربوط به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، ۲۳.۵ درصد مربوط به سرقت و ۸.۶ درصد مربوط به جرایم علیه اشخاص هستند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان یادآور شد: میزان ورودی مددجویان به زندان‌های استان در سال جاری ۷.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ذوالفعلی‌نژاد، با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده به زندانیان گفت: میزان مرخصی‌های ارائه‌شده به زندانیان در سال گذشته ۹۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

وی به انجام شش هزار و ۶۷۴ بازدید قضات از زندان‌های استان کرمان نیز اشاره کرد و بیان کرد: استان کرمان در سال‌های اخیر رتبه‌های اول تا سوم در حوزه دادرسی‌های الکترونیک زندانیان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان همچنین درباره اقدامات حوزه حرفه‌آموزی در زندان‌های این استان گفت: موضوع حرفه‌آموزی در زندان‌های استان کرمان در سه حوزه فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی دنبال می‌شود که در مجموع چهار هزار و ۸۹۲ مددجو در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

ذوالفعلی‌نژاد، افزود: از این تعداد چهار هزار و ۳۳۷ نفر به آزمون معرفی شده‌اند که تعدادزسه هزار و ۵۷۱ نفر در آزمون‌های مربوطه پذیرفته شده‌اند و گواهینامه‌های مهارت‌آموزی آنها در دست صدور می‌باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۶۰ مددجوی زندان‌های استان کرمان نیز مشغول به کار هستند و میزان حقوق پرداختی به آنها در هر ماه بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان می‌باشد.

