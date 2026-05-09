آزادی ۲ مادر زندانی در لرستان با همکاری خیرین و گذشت شکات

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل شاکرمی در سخنانی، اظهار داشت: در روزهای اخیر دو نفر از مادران زندانی جرائم غیرعمد با تلاش و پیگیریهای این ستاد و حمایت مردم نیکوکار استان از زندان آزاد شدند.
وی افزود: مجموع بدهی این دو زندانی ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که از این میزان، ۱۵۰ میلیون تومان با کمکهای بلاعوض خیرین و نیکوکاران پرداخت شده و ۱۵۰ میلیون تومان دیگر نیز باگذشت شکات تأمین و تسویه گردیده است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان، ضمن تقدیر از همراهی خیران استان، بیان داشت: این اقدام ارزشمند علاوه بر احیای کانون خانواده، زمینه بازگشت این مادران به آغوش فرزندانشان و ادامه زندگی سالم و قانونمدار را فراهم کرده است.
شاکرمی، تأکید کرد: کمکهای مردمی و فرهنگ بخشش در جامعه نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها و حمایت از بانوان آسیبدیده دارد و ستاد دیه استان همچنان آماده دریافت مساعدتهای خیراندیشان برای آزادی دیگر زندانیان جرائم غیرعمد است.
