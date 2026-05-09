ترامپ در حال بررسی برکناری رئیس سازمان غذا و داروی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه اِنبیسی نیوز، منابع آگاه اعلام کردهاند که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی برکناری مارتین مکاری از ریاست سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) است.
به گفته یکی از این منابع، نارضایتی از عملکرد مکاری طی ماههای گذشته علت اصلی طرح این موضوع بوده اما هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
دوره مدیریتی مکاری در FDA با حاشیههای متعدد همراه بوده است؛ از رد غیرمنتظره برخی داروها و استعفای کارکنان گرفته تا افزایش فشارها برای تعیین تکلیف درباره قرصهای سقط جنین.
با این حال، منبع یادشده تأکید کرده است که ترامپ ممکن است نظر خود را تغییر دهد.
مکاری، جراح پیشین دانشگاه جانز هاپکینز، در مارس ۲۰۲۵ به عنوان رئیس FDA تأیید شد. او از نزدیکان رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، محسوب میشود و پیشتر نیز نسبت به نحوه مدیریت کووید-۱۹ در دولت بایدن ابراز تردید کرده و از جنبش «آمریکا را دوباره سالم کنیم» حمایت کرده بود.
پس از آغاز دوره مدیریتی او، FDA طرحی برای حذف تدریجی رنگهای مصنوعی از زنجیره تأمین مواد غذایی ارائه کرد و در حوزه واکسنهای کرونا نیز سیاستهای سختگیرانهتری در پیش گرفت.
با این وجود، طی ماههای اخیر فشارهای سیاسی بر FDA افزایش یافته است. مکاری هنوز نتایج بررسی ایمنی قرص سقط جنین را منتشر نکرده؛ موضوعی که در جریان تأیید صلاحیت خود به سناتورهای جمهوریخواه وعده داده بود. با گذشت بیش از یک سال، نتیجه این بررسی همچنان اعلام نشده است.
در دسامبر گذشته، بلومبرگ گزارش داد که مکاری به برخی مقامات گفته انتشار نتایج این بررسی تا پس از انتخابات میاندورهای به تعویق میافتد. در آستانه انتخابات، فشار گروههای مخالف سقط جنین نیز افزایش یافته و آنها از FDA خواستهاند الزام تحویل حضوری این دارو را بازگرداند.
علاوه بر این، رد برخی داروهای مربوط به بیماریهای نادر نیز انتقاداتی را متوجه FDA تحت مدیریت مکاری کرده است.
نظر شما