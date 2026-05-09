طرح گردشگری کشاورزی-روستایی در آذربایجان غربی اجرایی می شود

بیتا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح گردشگری کشاورزی و روستایی با هدف تقویت اقتصاد روستایی، مدیریت بهینه منابع آب، و افزایش نقش زنان در فرآیند توسعه در استان آغاز شده و امسال در حال اجرا است.
وی ادامه داد: این طرح در حالی اجرا می شود که چالش هایی نظیر بحران آب، کاهش بهرهوری کشاورزی و مهاجرت گسترده به شهرها، حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها را تهدید میکند، توسعه مدلهای نوین اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
احمدیان اضافه کرد: فاز اول این پروژه به صورت پایلوت در شهرستانهای ارومیه و میاندوآب با شناسایی پتانسیلهای موجود آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این مرحله، آموزشهایی تخصصی برای توانمند سازی جامعه زنان روستایی درگیر در این طرح ارائه می شود، اضافه کرد: این آموزشها با بهرهگیری از سه استاد مطرح در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی و با برنامهریزی برای دو بازدید از نمونههای موفق، دنبال شد.
احمدیان از گسترش طرح در سال جاری با همکاری میراث فرهنگی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تمایل جامعه به حضور در روستاها در سال جاری به دلیل شرایط جدید اجتماعی، واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قصد دارد آموزشهای هدفمندتری را در مناطق دارای پتانسیل گردشگری و داوطلب ارائه کند.
مدیریت کسبوکارهای خرد روستایی؛ نیاز مبرم زنان روستایی
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان غربی گفت: مدیریت کسب و کارهای خرد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای رونقبخشی به اقتصاد روستایی، به ویژه در بین زنان روستایی، شناسایی شده است.
احمدیان اظهار کرد: واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، پس از درک این نیاز مبرم، برنامهریزی مدونی را در چند فاز به اجرا گذاشته است که در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
وی یادآور شد: این اقدامات شامل بهرهگیری از اساتید دانشگاهی برای تهیه پادکستهای آموزشی به منظور دسترسی راحتتر روستائیان به محتوای آموزشی، برگزاری گردهمایی برای زنان تسهیلگر به عنوان نمایندگان جامعه روستایی، با هدف معرفی عوامل موثر در مدیریت کسبوکارهای خرد روستایی و ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه مدیریت کسب و کار در روستاهای داوطلب است.
