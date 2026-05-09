صفری: واحدهای بوم گردی آذربایجان غربی امسال به ۱۰۰ مورد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری پیش از ظهر شنبه در دیدار با مسئول بنیاد برکت در شمال آذربایجان غربی، با بیان اینکه توسعه بومگردیها میتواند محور همکاریهای مشترک دو مجموعه در حوزه گردشگری باشد، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۴ واحد بومگردی فعال در استان وجود دارد و هدفگذاری ما افزایش تعداد بومگردیها به ۱۰۰ مورد است.
وی گفت: تهیه بسته تشویقی نیز میتواند یک تحول خوبی برای جذب سرمایهگذار برای احداث بومگردی در سطح استان ایجاد کند که بنیاد برکت در این زمینه میتواند نقش فعالی داشته باشد.
صفری اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه روستای حسنلو نقده در شرف ثبت جهانی قرار دارد این روستا یک گزینه خوبی برای شروع همکاریها در حوزه گردشگری در قالب طرح هر روستا یک محصول میتواند باشد چراکه این روستا قابلیت بالایی برای توسعه و رونق بومگردیها، صنایعدستی و ... دارد.
۳۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت های گردشگری حسنلو اختصاص یافت
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت:با حمایتهای استاندار، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت زیرساختهای گردشگری این روستا تصویب شده که در حال اجرا است.
صفری در ادامه اظهار کرد: پایین بودن مبلغ تسهیلات صنایعدستی موجب شده است تا این اعتبارات آنگونه که باید و شاید تاثیر خود را در حوزه اشتغالزایی صنایعدستی نشان ندهد و همین امر نیازمند افزایش اعتبارات تسهیلات صنایعدستی است.
وی ادامه داد: برای رونق این حوزه نیاز است تا تشکیل تعاونیهای صنایعدستی در اولویت قرار بگیرد از طرفی برگزاری دورههای آموزش تولید صنایعدستی و حمایت از شرکتهای صادرکننده تولیدات هم میتواند به رونق این حوزه کمک کند.
صفری تصریح کرد: هدف ادارهکل ایجاد خانههای صنایعدستی و راهاندازی بازارچههای دائمی صنایعدستی در سطح استان بوده و در این راستا هدفگذاری این است که بخش خصوصی وارد این حوزه شده و راهبری و مدیریت این مکانها را برعهده بگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: بنیاد برکت علاوه بر حوزه صنایعدستی میتواند با پرداخت تسهیلات در حوزه گردشگری نیز با ادارهکل همکاری داشته باشد، چراکه حوزه گردشگری در حال حاضر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته است.
تصویب پرداخت ۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی
مسئول بنیاد برکت در شمال آذربایجان غربی در این دیدار با بیان اینکه ۱۲۴ طرح در حوزه صنایعدستی با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند، اضافه کرد: تاکنون ۲۹ درصد اعتبارات بنیاد برکت در سطح استان جذب شده است.
مسعود انوری با بیان اینکه بنیاد برکت براساس چارچوب و قوانین خود آماده پرداخت تسهیلات در حوزه صنایعدستی و گردشگری است و از این موضوع نیز استقبال میکند، تصریح کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی، برای توسعه غرفههای بازارچههای دائمی صنایعدستی امکان پرداخت نیز تسهیلات وجود دارد و نیز برای برپایی بازارچههای سیار در نمایشگاههای موقت نیز امکان همکاری با بنیاد برکت وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات افرادی معرفی شوند که بیشتر روی اجرای طرح به صورت توجیهی و ترویجی فعال باشند، گفت: برای مثال فردی که متقاضی سرمایهگذاری در حوزه بومگردی است باید با این حوزه آشنایی داشته باشد و بداند که نحوه جذب و برخورد با گردشگر چگونه باشد و برای این منظور میتوان برای متقاضیان بومگردیها تور آشناسازی با واحدهای بومگردی سطح کشور برگزار کرد.
