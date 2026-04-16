به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری روز پنجشنبه در بازدید از روستای حسنلو نقده که با همراهی امیرعباس جعفری، فرمانده نقده انجام شد، اظهار کرد: بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از روستای حسنلو نقده، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق بنیاد مسکن و ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی این روستا اختصاص یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: با تخصیص این اعتبارات، تقویت زیرساخت‌ها و ساماندهی روستای گردشگری حسنلو نقده تقویت شده به‌طوری که در چند ماه آینده شاهد تحولات زیادی در این روستا خواهیم بود.

صفری ادامه داد: در کنار ساماندهی روستا، بیش از هر اقدامی، مشارکت و همکاری اهالی روستا در ارزیابی‌های ارزیابان یونسکو از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو از اهالی روستا دعوت می‌شود برای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده پای کار باشند.

وی با اشاره به اینکه حسنلو یکی از روستاهای دارای بیشترین تعداد بوم گردی در آذربایجان غربی است، گفت: در حال حاضر نیز چندین بوم‌گردی در این روستا در حال احداث است و از سرمایه‌گذاری در روستا حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین گفت: اولین خانه‌ صنایع‌دستی بخش خصوصی در نقده احداث می‌شود.

صفری اظهار کرد: این خانه صنایع‌دستی در بافت تاریخی نقده قرار گرفته و همین باعث جذابیت بیشتر این مرکز صنایع‌دستی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: خانه صنایع‌دستی نقده به‌عنوان مرکزی برای آموزش هنرمندان و فروش تولیدات صنایع‌دستی فعالیت خواهد کرد.

صفری ادامه داد: توجه به درخواست سرمایه‌گذار مقرر شده است در کنار راه‌اندازی مرکز صنایع‌دستی، مجوز لازم برای احداث واحدهای اقامتی و غذاخوری نیز صادر شود.