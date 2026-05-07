به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی در دیدار با هیأت عراقی از استان واسط اظهار کرد: ایلام را استان دوم مردم واسط و واسط را استان دوم مردم ایلام می‌دانیم و این پیوند فرهنگی، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر است.

وی با اشاره به تفاهم‌ با استاندار واسط برای رفع موانع موجود، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسهیل تردد مردم دو استان و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی مشترک انجام شده است.

استاندار ایلام یادآور شد: استان ایلام دارای تنوع اقلیمی از کویر تا جنگل و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوانی است که با فاصله اندک تا مرز عراق، می‌تواند مقصدی ایده‌آل برای گردشگران عراقی باشد.

کرمی بر ضرورت برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی شامل نمایشگاه‌های عکس و صنایع‌دستی، برنامه‌های تلویزیونی مشترک، نشست‌های هنرمندان و همچنین مسابقات ورزشی دوستانه تأکید کرد و گفت: اکنون حدود دو هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی استان ایلام تحصیل می‌کنند که خانواده‌های آنها می‌توانند از جاذبه‌های دیدنی ایلام بازدید کنند.

وی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور بر گسترش تعاملات با استان‌های همجوار، تاکید کرد: به‌زودی استاندار واسط به ایلام سفر خواهد کرد تا برنامه‌ریزی‌هایی برای حوزه‌های مختلف از جمله همکاری‌های ورزشی، گردشگری و برنامه‌های ویژه اربعین حسینی انجام شود.

استاندار با اشاره به ظرفیت‌های بکر ایلام مانند مناطق کویری، تپه‌های باستانی، رودخانه‌ها و جنگل‌ها، بر لزوم تبلیغات هدفمند برای معرفی این قابلیت‌ها به مردم عراق تأکید کرد و گفت: فاصله کم دو استان (حدود دو ساعت و نیم) امکان سفر یک‌روزه گردشگران را فراهم کرده و باید از این مزیت برای گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی بهره برد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان واسط عراق نیز، در این دیدار بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های دوطرفه و تعمیق تعاملات مرزی تأکید کرد.

علا عبدالحسن با اشاره به حضور مدیرانی از حوزه‌های فرهنگی، پزشکی، هنری، ورزشی، جوانان و خانواده در هیات همراه خود، هدف از این سفر را پیگیری و تقویت ارتباطات فرامرزی با استان ایلام عنوان کرد.

وی با ابراز خرسندی از آمادگی استاندار ایلام برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک، گفت:امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه‌های فرهنگی، صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، گردشگری دینی، طبیعت‌گردی و حتی علوم پزشکی میان دو استان شود.