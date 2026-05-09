۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

المیادین: ایران تحرکات ناوشکن آمریکایی نزدیک امارات را زیر نظر دارد

خبرنگار شبکه المیادین اعلام کرد که ایران تحرکات یک ناوشکن آمریکایی در نزدیکی سواحل امارات را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین مستقر در ایران گزارش داد، تهران ورود یک ناوشکن آمریکایی به سواحل امارات را زیر نظر دارد و تحرکات این ناوشکن را رصد می کند.

لازم به ذکر است پیشتر نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای درباره تجاوز دریایی دشمنان در آب‌های سرزمینی کشورمان اعلام کرد: نیروی دریایی ارتش، با انواع موشک، پهپاد رزمی و راکت، ناوشکن‌های آمریکایی را که با نقض آتش‌بس، به نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی تعرض کرده بودند، مورد حمله قرار داد.

در این اطلاعیه تاکید شد: در پی این پاسخ، ناوشکن های متجاوز آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و منطقه را ترک کردند.

