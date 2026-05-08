  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

پاسخ قدرتمندانه یگان‌های موشکی نیروی دریایی ارتش به ناوشکن‌های دشمن

پاسخ قدرتمندانه یگان‌های موشکی نیروی دریایی ارتش به ناوشکن‌های دشمن

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در پاسخ به تعرض ناوشکن‌های دشمن آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی، با موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی، آنها را مورد حمله قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای درباره تجاوز دریایی دشمنان در آب‌های سرزمینی کشورمان اعلام کرد: نیروی دریایی ارتش، با انواع موشک، پهپاد رزمی و راکت، ناوشکن‌های آمریکایی را که با نقض آتش‌بس، به نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی تعرض کرده بودند، مورد حمله قرار داد.

در این اطلاعیه تاکید شد: در پی این پاسخ، ناوشکن های متجاوز آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و منطقه را ترک کردند.

گفتنی است، پیش از این «ابراهیم ذوالفقاری» سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در این باره اعلام کرد ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را روبروی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند.

وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به‌ آنها وارد کردند.

سرهنگ ذوالفقاری اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و متجاوز و کشورهای حامی آن باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته پرقدرت و بدون کوچکترین تردید به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی کوبنده می‌دهد.

کد مطلب 6823423
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      10 0
      پاسخ
      اصلا همه ناوهاشون را بزنید تا گورشونو گم کنن برن ناو آمریکایی تنگه هرمز ایران چکار دارد و چه غلطی میکند
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      5 0
      پاسخ
      بزنید غرق کنید ناو های لعنتی ها را

    پربازدیدها

    پربحث‌ها