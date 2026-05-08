به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی ارتش در اطلاعیه‌ای درباره تجاوز دریایی دشمنان در آب‌های سرزمینی کشورمان اعلام کرد: نیروی دریایی ارتش، با انواع موشک، پهپاد رزمی و راکت، ناوشکن‌های آمریکایی را که با نقض آتش‌بس، به نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی تعرض کرده بودند، مورد حمله قرار داد.

در این اطلاعیه تاکید شد: در پی این پاسخ، ناوشکن های متجاوز آمریکایی مسیر خود را تغییر داده و منطقه را ترک کردند.

گفتنی است، پیش از این «ابراهیم ذوالفقاری» سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در این باره اعلام کرد ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را روبروی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند.



وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به‌ آنها وارد کردند.



سرهنگ ذوالفقاری اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و متجاوز و کشورهای حامی آن باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته پرقدرت و بدون کوچکترین تردید به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی کوبنده می‌دهد.