  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

۷۵ تن مواد غذایی قاچاق در یک انبار مخفی خوزستان شناسایی و ضبط شد

۷۵ تن مواد غذایی قاچاق در یک انبار مخفی خوزستان شناسایی و ضبط شد

اهواز ـ معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) خوزستان، یک انبار بزرگ نگهداری کالای قاچاق شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام جباری بیان کرد: در این عملیات ۷۵ تن کنسرو رب گوجه‌فرنگی که در انبار احتکار شده بود، کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از شناسایی محل، مأموران اداره کل اطلاعات با همراهی تیم‌های مشترک از معاونت بازرسی و نظارت صمت خوزستان، اداره کل تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن وارد عمل شدند و انبار مذکور به طور رسمی پلمب شد.

معاون بازرسی و نظارت صمت خوزستان تاکید کرد: پرونده تخلف این انبار برای طی مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده و برخورد با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و احتکار کالا در دستور کار جدی دستگاه‌های نظارتی استان قرار دارد.

کد مطلب 6824447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها