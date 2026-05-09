بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ونایی، رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور از بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند با جمع‌آوری ۳ میلیون دیتا در حوزه های گمرک، بورس و اوراق بهادار، وزارت نفت و مناطق عملیاتی نفت‌خیز جنوب کشور و شرکت‌های نفتی از طریق داده کاوی و هوش مصنوعی خبر داد.

این اقدام برای نخستین بار با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور عملیاتی و نتایج آن در بزرگترین و موثرترین شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی منجر به کشف ۱۰۰ مورد رسیدگی و اصلاح موارد تخلف در پرونده های دادسرای دیوان محاسبات کشور شده است.

گفتنی است، عملیات حسابرسی هوشمند دیوان محاسبات کشور توسط مرکز آموزش این نهاد نظارتی و با همکاری دفتر مطالعات و تدوین استانداردها، دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی و دفتر فناوری اطلاعات این مرکز توسط کارگروهای ویژه هوش مصنوعی صورت گرفته است.