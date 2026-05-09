۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات عملیاتی شد

برای نخستین بار و با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور، بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ونایی، رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور از بزرگترین عملیات حسابرسی هوشمند با جمع‌آوری ۳ میلیون دیتا در حوزه های گمرک، بورس و اوراق بهادار، وزارت نفت و مناطق عملیاتی نفت‌خیز جنوب کشور و شرکت‌های نفتی از طریق داده کاوی و هوش مصنوعی خبر داد.

این اقدام برای نخستین بار با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور عملیاتی و نتایج آن در بزرگترین و موثرترین شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی منجر به کشف ۱۰۰ مورد رسیدگی و اصلاح موارد تخلف در پرونده های دادسرای دیوان محاسبات کشور شده است.

گفتنی است، عملیات حسابرسی هوشمند دیوان محاسبات کشور توسط مرکز آموزش این نهاد نظارتی و با همکاری دفتر مطالعات و تدوین استانداردها، دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی و دفتر فناوری اطلاعات این مرکز توسط کارگروهای ویژه هوش مصنوعی صورت گرفته است.

کد مطلب 6824491
زهرا علیدادی

