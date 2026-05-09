به گزارش خبرنگار مهر،ابراهیم حسینی ظهر شنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان عسلویه با تبیین پیوند عمیق میان آگاهی عمومی و امنیت پایدار، تصریح کرد: در دنیای امروز، کتابخانه صرفاً یک مخزن کتاب نیست، بلکه اصلی‌ترین پایگاه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و سنگر نخست مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

حسینی با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ شناختی دشمن، تأکید کرد: تقویت بنیه‌های فکری جامعه و ترویج فرهنگ مطالعه عمیق، کارآمدترین راهکار برای مصون‌سازی نسل جوان در برابر شایعه‌سازی‌ها و سطحی‌نگری‌های فضای مجازی است.

معاون سیاسی فرمانداری عسلویه به ملاحظات استراتژیک منطقه پرداخت و خاطرنشان کرد : توسعه صنعتی در قطب انرژی کشور، بدون پیوست‌های فرهنگی و تقویت نهادهای دانایی‌محور، منجر به توسعه‌ای متوازن نخواهد شد.

وی با بیان اینکه عدالت فرهنگی یکی از ارکان اصلی سیاست‌های دولت وفاق ملی است، با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نیم درصد شهرداری ها و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در منطقه (پتروشیمی‌ها)، خواستار مشارکت جدی‌تر آنها در نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی شد.

حسینی افزود: کتابخانه‌ها در عسلویه باید به کانون‌های تعامل اجتماعی و بستری برای گفتگوی سازنده تبدیل شوند تا از این طریق، وحدت و همدلی که میراث بزرگ این منطقه است، بیش از پیش تقویت شود.

حسینی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در مسیر کتابخوانی، در واقع سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های امنیتی و اجتماعی در آینده است.

وی همچنین از اعضای انجمن خواست با طراحی برنامه‌های خلاقانه و جذاب، فضای کتابخانه‌ها را به محیطی پویا برای حضور خانواده‌ها و نخبگان تبدیل کنند تا شاخص‌های مطالعه در شهرستان، متناسب با شأن و جایگاه استراتژیک عسلویه ارتقا یابد.