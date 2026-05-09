تهدید نسل فوک خزری؛ آلودگی و تغییرات اقلیمی چالش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صیاد شیرازی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بحرانی فوک‌های خزری در دریای خزر گفت: عوامل متعددی از جمله آلاینده‌ها، تخریب زیستگاه و تغییرات اقلیمی، این گونه منحصربه‌فرد را در معرض خطر جدی انقراض قرار داده‌اند.

وی با تأکید بر نقش آلاینده‌ها افزود: آلودگی‌ها می‌توانند هم به شکل حاد و هم مزمن باعث آسیب‌های متعدد در بدن این حیوانات شوند از ناباروری گرفته تا تضعیف سیستم ایمنی و افزایش حساسیت به بیماری‌ها. نمونه بارز آن، شیوع بیماری ویروسی دیستمپر در سال ۲۰۰۰ بود که منجر به مرگ هزاران فک خزری شد.

صیاد شیرازی با اشاره به مشکلات زیستگاهی توضیح داد: فوک‌ها برای زادآوری به توده‌های یخی نیاز دارند، اما هر سال با گرم‌تر شدن هوا، سطح این زیستگاه‌ها کاهش یافته و فعالیت‌های انسانی مانند صید بی‌رویه و ساخت پالایشگاه‌ها فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: تلفات ناشی از تورهای ماهیگیری، کمبود مواد غذایی و حضور گونه‌های مهاجم دریایی نیز جمعیت فوک‌ها را تهدید می‌کند. در سال‌های اخیر، توله‌های فوک خزری با کرک سفید در سواحل جنوبی دیده شده‌اند که نشان‌دهنده از دست رفتن زیستگاه امن شمال است.

مسئول درمانگاه فوک خزری ایران ضمن تأکید بر اهمیت همکاری نهادها، اظهار داشت: برای حفاظت این گونه، نیازمند کار گروهی و مشارکت ارگان‌هایی مانند هلال احمر، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها هستیم. اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد ایستگاه‌های امدادی در سواحل مازندران و گیلان از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر است.

صیاد شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه حذف کامل آلاینده‌ها امکان‌پذیر نیست، اما با همکاری و مدیریت هوشمند می‌توان آثار آن را کاهش داد و محیطی امن‌تر برای این گونه ارزشمند فراهم کرد.