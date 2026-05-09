  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

وزیر راه: مسکن بدون خدمات، نقص فنی محسوب می‌شود

وزیر راه: مسکن بدون خدمات، نقص فنی محسوب می‌شود

سمنان- وزیر راه و شهرسازی خط قرمز تازه‌ای برای سازندگان مسکن ترسیم کرد و گفت: خانه‌ای که مدرسه، مرکز بهداشت و ایستگاه اتوبوس نداشته باشد، تحویل داده نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر شنبه در حاشیه افتتاح دو هزار و ۹۴۹ واحد مسکن در شهر سمنان به ضرورت ارائه خدمات زیر بنایی و رو بنایی در ساخت مسکن تاکید کرد و ادامه داد: تکمیل این واحدها باید بدون نقص انجام شود.

وی خواستار تحویل مسکن به متقاضیان بدون ایرادات فنی شد و اضافه کرد: منظور از خدمات در محدوده های ساخت مسکن مواردی نظیر مدرسه، بهداشت و دسترسی به تاکسی و اتوبوس و غیره است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید به اینکه همراهی خیران در طرح های مسکن سازی و مدرسه سازی موجب تسریع این پروژه ها می شود، اضافه کرد: این همراهی سطح دسترسی شهروندان به خدمات را تسریع می بخشد.

صادق مالواجرد اظهار داشت: قطعا گره هایی در حوزه مسکن وجود دارد که با همراهی استانداری ها می کوشیم تا مشکلات مردم پیرامون مسکن رفع و در کوتاه ترین زمان متقاضیان صاحب مسکن شوند.

کد مطلب 6824534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها