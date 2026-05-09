لزوم تامین پایدار سوخت کشاورزی در رونق تولید و حمایت از کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی بعدازظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی کردستان اظهار کرد: تامین و توزیع بهموقع سوخت در بخش کشاورزی، بهویژه در شرایط حساس و ایام جنگ تحمیلی اخیر، نقش مهمی در تداوم تولید، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش داشته است.
وی همچنین از عملکرد مناسب مجاری عرضه سوخت و خدماترسانی مطلوب به شهروندان و بهرهبرداران بخش کشاورزی تقدیر کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مناسب مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان، زمینه تامین پایدار سوخت در همه بخشهای مصرفی را فراهم کرده است.
وی افزود: تامین پایدار سوخت حوزه کشاورزی نقش مهمی در رونق تولید و حمایت از کشاورزان این شهرستان دارد.
فرماندار قروه با اشاره به ظرفیتهای شهرستان قروه در حوزه کشاورزی و معدن و فعالیت بیش از ۵ هزار دستگاه ادوات کشاورزی در این شهرستان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشاورزی شهرستان تامین و توزیع شده است.
گفتنی است؛ در راستای ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان و تحقق رونق تولید و اشتغالزایی در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳۴ میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشاورزی استان تامین و توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴ درصدی داشته است.
