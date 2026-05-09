۱۰۰ کیلو تریاک جاسازی شده در بار سیب زمینی در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در یک دستگاه کامیون حامل بار سیبزمینی در محورهای مواصلاتی شهریار خبر داد.

وی اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران و کرمانشاه، یک دستگاه کامیون که در پوشش بار سیبزمینی اقدام به جابهجایی موادمخدر میکرد، در عملیاتی ویژه در محورهای مواصلاتی شهریار توقیف شد.

زلفخانی افزود: در این عملیات، هر چهار سرنشین کامیون که از قاچاقچیان حرفهای موادمخدر بودند، دستگیر شدند. ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، موفق به کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک جاسازیشده در میان بار سیبزمینی شدند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

گفتنی است، پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران با همکاری استان کرمانشاه، در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد افیونی، این عملیات موفقیتآمیز را به انجام رساند.