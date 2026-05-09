آغاز فراخوان ثبت نام شرکتهای تعاونی در جشنواره تعاونیهای برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری اظهار کرد: فراخوان جشنواره تعاونی های برتر در سال ۱۴۰۵ از سوی دبیرخانه جشنواره تعاونیهای برتر از ۱۵ اردیبهشت ماه جهت تکمیل مدارک و مستندات و به روز رسانی اطلاعات از طریق سامانه جامع هوشمند تعاون فعال گردیده است.

وی تصریح کرد: ثبت نام در جشنواره ملی تعاونیهای برتر از ۱۵/۰۲/۱۴۰۵ آغاز و تا ۱۵/۰۳/۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

قنبری افزود: تعاونگران جهت به روز رسانی اطلاعات و تکمیل پرسشنامه به آدرس https://taavoni.mcls.gov.ir مراجعه و با انتخاب بخش رتبه بندی تعاونی از قسمت پرسشنامه تعاونیهای برتر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: مدیران شرکتهای تعاونی باید با نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خود وارد سامانه شده و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از تمامی شرکتهای تعاونی مخصوصا شرکتهای فعال در حوزه دانش بنیان و در بخشهای مختلف توزیعی ،تولیدی خدماتی کشاورزی و سایر بخشها دعوت به عمل می آید تا با تکمیل پرسشنامه در سامانه جامع هوشمند تعاون در جشنواره تعاونیهای برتر در سال ۱۴۰۵ شرکت کنند.