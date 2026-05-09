به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظفری در با سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، اظهار داشت: در خطبههای نماز جمعه دیروز بحث گرانی را مطرح کردم و عرض کردم که ریشههای گرانی ها یکی دو تا نیست؛ برخی از علل آن گریزناپذیر و لازمه طبیعی جنگ است، اما بخشی از گرانیها را میتوان مدیریت، کنترل و کاهش داد. انتظار این است که دستگاه های نظارتی و قضایی همین بخش دوم را با کمک مردم انجام دهند.
وی ادامه داد: در جلساتی که با مسئولین داشتم نیز عرض کردم هرجا نیاز به کمک باشد، مردم پای کار هستند. چه در نظارت و چه در آموزش، باید از ظرفیت مردم استفاده شود؛ چنانکه در عرصههای نظامی و امدادی نیز حضور مردم گرهگشا بوده است. هر جا احساس میکنید مردم میتوانند یاریگر باشند، اعلام کنید تا به مردم منتقل کنیم.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رسانهای کردن فعالیتها تأکید کرد و افزود: امروز یکی از جنگهای مهم، «جنگ شناختی» است. گاهی دشمن در میدان اصلی شکست میخورد اما در اذهان، خود را پیروز جلوه میدهد. نمونه آن توییتبازیهای رئیسجمهور آمریکاست که یک شکست قطعی را بهعنوان پیروزی جا میزند.
امام جمعه قزوین با انتقاد از ضعف در اطلاعرسانی، افزود: اگر ما واقعاً کار میکنیم و نظارت مناسبی بر میدان هست، باید مردم همین حس را داشته باشند. اگر این حس وجود نداشته باشد، ما در اطلاعرسانی کمکاری کردهایم. باید از ظرفیت صداوسیما و فضای مجازی استفاده شود تا مردم احساس آرامش کنند و بدانند دستگاههای نظارتی و قضایی در کنار آنها به درستی انجام وظیفه میکنند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم بازدارندگی احکام صادره برای متخلفان، گفت: گاهی جریمه مالی حتی دهبرابر هم برای برخی متخلفان بازدارنده نیست، چون سود تخلفشان بیشتر بوده است. اما مثلاً ده ضربه تازیانه از پرداخت دهها میلیارد تومان برای آنها سختتر است. در برخی موارد، باید متخلف را رسوای خاص و عام کرد، چنانکه در سیره حکومت داری امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین بوده است.
آیتالله مظفری سوءاستفاده اقتصادی در شرایط جنگی را «بیانصافی» توصیف کرد و تأکید کرد: مردمی که در زمان جنگ از همه چیز خود گذشتهاند و ساعتها در کف خیابان برای حفظ نظام و امنیت میایستند، نباید زیر فشار عدهای سودجو قرار بگیرند. برخورد با این سوءاستفاده کنندگان باید با حدت و شدت بیشتری انجام شود.
