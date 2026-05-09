نهادهای فرهنگی در اعتراض به حضور اسرائیل در دوسالانه ونیز اعتصاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که شصت و یکمین دوره دوسالانه ونیز این هفته با پیش‌نمایش افتتاح می‌شود، کارگران فرهنگی یک اعتصاب ۲۴ ساعته را در مخالفت با حضور اسرائیل در این رویداد در بحبوحه نسل‌کشی جاری در غزه رقم زدند.

اتحادیه هنر نه به نسل‌کشی (ANGA) دیروز (جمعه، ۸ می) در بیانیه‌ای که منتشر کردند، این اقدام را «اولین اعتصاب سازمان‌یافته‌ای که در دوسالانه ونیز رخ می‌دهد» خواندند. گروه‌ها مختلفی در این اعتصاب شرکت کردند که ائتلاف کارگران فرهنگی محلی که در سال ۲۰۲۳ برای بسیج علیه استثمار در بخش هنری ونیز تشکیل شد، فضای هنری مستقل «سل داکس»، انجمن میراث فرهنگی«می ریکونوچی» از جمله آنها هستند. اتحادیه‌های کارگری ایتالیا نیز با این اعتصاب همراه شدند.

پاویون‌های بلژیک، هلند، اتریش، ژاپن، مقدونیه و کره جنوبی نیز در طول تمام روز تعطیل شدند و غرفه‌های بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، مصر، فنلاند و لوکزامبورگ نیز مدتی از روز را تعطیل کردند.

این برنامه که دیروز ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر برگزار شد با تجمعی در شهر و گذرگاهی که نزدیک مرکز دوسالانه است، همراه بود.

بروشورهای ANGA که در طول پیش‌نمایش‌های دوسالانه این هفته توزیع می‌شوند، خواستار تحریم «غرفه نسل‌کشی» اسرائیل هستند و «عدم برگزاری مهمانی، عدم حضور مطبوعات و عدم نمایش آثار هنری» را تشویق می‌کنند. این گروه همچنین «راهنمایی برای همدستی و اعتراض» را به اشتراک ‌گذاشت که حامیان خشونت علیه فلسطینیان را که در جاهای دیگر این رویداد حضور دارند مانند آمریکا که حامی اصلی نظامی اسرائیل و بزرگترین تأمین‌کننده اسلحه است، دربرمی‌گیرد.



ANGA در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «اسرائیل بیش از ۷۳۰۰۰ نفر را در غزه کشته و ۱۰۰۰۰ نفر دیگر هم مفقود شده‌اند. این کشور به طور سیستماتیک بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، اردوگاه‌های پناهندگان، مؤسسه‌های فرهنگی و زیرساخت‌های غیرنظامی را نابود کرده است. رهبران آن با احکام بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت روبه رو هستند. دوسالانه این را می‌داند و به هر حال ترجیح می‌دهد اسرائیل را در خود جای دهد.

این ائتلاف همچنین از تصمیم دوسالانه برای میزبانی از اسرائیل در یک غرفه موقت در آرسنال ابراز نگرانی کرد. غرفه رسمی اسرائیل از سال ۲۰۲۴ که هنرمند روث پاتیر دسترسی عمومی به نمایشگاه خود را تا زمان دستیابی به «توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها» مسدود کرد، بسته مانده اما این اقدام از سوی برخی ناکافی خوانده شده است.

برخلاف اسرائیل، روسیه با ظرفیت کمتری در این رویداد شرکت خواهد کرد و غرفه آن پس از پیش‌نمایش‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به روی عموم بسته خواهد ماند.

این اعتراض برنامه‌ریزی‌شده پس از ماه‌ها فعالیت در مخالفت با تصمیم دوسالانه برای میزبانی از غرفه ملی اسرائیل، از جمله نامه‌ای تند که توسط بیش از ۲۰۰ شرکت‌کننده در این رویداد، از جمله هنرمندان برایان انو، نینا کاچادوریان و ... امضا شده، صورت می‌گیرد.

در این نامه که توسط ANGA منتشر شده و ۱۸ غرفه ملی، ۱۱۳ هنرمند، ۳۸ کیوریتور و ۸۵ هنرمند آن را امضا کردند، آمده است: این تلاشی برای نابودی نه تنها مردم فلسطین، بلکه فرهنگ فلسطین است.

در هفته‌های اخیر، تنش‌های پیرامون غرفه‌های اسرائیل و روسیه، دنیای هنر را آشفته کرده است. هفته پیش، هیئت داوران دوسالانه، چند روز پس از اعلام اینکه کشورهایی را که رهبران آنها «در حال حاضر توسط دادگاه بین‌المللی کیفری به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند» در نظر نمی‌گیرد، استعفای دسته جمعی کرد و عملاً اسرائیل و روسیه را از دریافت جایزه حذف کرد.

اما پس از استعفای هیئت داوران، دوسالانه شیرهای طلایی خود را حذف کرد و یک نشان جدید «شیر بازدیدکنندگان» را برای رأی‌گیری عمومی تأسیس کرد. روسیه و اسرائیل دوباره برای این جوایز رقابت می‌کنند.

همچنین در آستانه این رویداد، رهبران اروپایی با انتقاد شدید از غرفه روسیه، از جمله وعده‌هایی برای قطع کمک مالی مداوم به بنیاد دوسالانه، همراه شده‌اند.

در سال ۲۰۲۴، ANGA تظاهرات بزرگی را خارج از محل برگزاری برگزار و نامه‌ای سرگشاده در مخالفت با حضور اسرائیل منتشر کرد که بیش از ۲۲۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرد.

برگزارکننده دوسالانه گفته است: سال گذشته، با اعتصاب عمومی برای ناوگان جهانی سومود، حدود ۲۰ غرفه در دوسالانه معماری بسته شد و ما امیدواریم امسال هم به چنین نتیجه‌ای برسیم.