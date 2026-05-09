ایرانیان در هر نقطه دنیا مسئول پاسداری از آینده کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، در پیامی به ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به اندیشههای دقیق، پیشنهادهای عملی و همت فرزندانش در هر نقطه از جهان نیاز دارد، تصریح کرد که سرنوشت کشورها تنها در میدانهای نبرد یا پشت میزهای رسمی مذاکره رقم نمیخورد؛ بلکه در همت و اراده همه فرزندان آن سرزمین شکل میگیرد.
متن این پیام به شرح زیر است؛
ایرانیان فرهیخته و عزیزِ مقیم خارج از کشور
این روزها ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود ایستاده است. در چنین لحظههایی، سرنوشت کشورها تنها در میدانهای نبرد یا پشت میزهای رسمی مذاکره رقم نمیخورد؛ بلکه در همت و اراده همه فرزندان آن سرزمین شکل میگیرد. امروز هر ایرانی، در هر کجای جهان که باشد، سهمی در پاسداری از آینده این سرزمین دارد. ایران در روزهایی ایستاده است که تاریخ، بار دیگر از فرزندان این سرزمین میپرسد سهم شما در پاسداری از آینده این خانه چه بوده است؟ در چنین لحظههایی، فاصلهها رنگ میبازد و تنها یک حقیقت پررنگ میماند؛ «ایران خانه مشترک همه ماست».
شما که سالهاست در دانشگاهها، شرکتها، مراکز علمی، فناوری و شبکههای اقتصادی جهان فعالیت میکنید، سرمایهای بزرگ برای ایران هستید. تجربه، دانش، ارتباطات و اعتبار حرفهای شما میتواند در گشودن بسیاری از گرهها مؤثر باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به اندیشههای دقیق، پیشنهادهای عملی و همت فرزندانش در هر نقطه از جهان نیاز دارد.
از زمان آغاز جنگ، جلوههایی از این مسئولیتپذیری را از بسیاری از شما دیدهایم. از حضور در راهپیماییهای خیابانی زیر فشار فحاشی و تهدیدات جانی گرفته تا شرکت در برنامههای تلویزیونی و فعالیت در شبکههای اجتماعی، آن هم در شرایطی که با سنگینترین فشارها، هجمهها و بایکوتها مواجه بودید، تلاشی حقیقتاً ارزشمند و شایسته تقدیر است. شما اجازه ندادید هیاهوی رسانهای و فضای مسموم ویرانطلبان، صدای واقعی ملت ایران را در پس خود پنهان کند. از آن بانویی که در رسانههای فارسیزبان، پرده از بیشرمی و رسوایی کارکنان مزدبگیرِ دشمنان مردم برمیداشت و حقیقت را بیپروا بیان میکرد، تا آن خوانندهای که اگرچه در آمریکا حضور داشت، اما از خباثتها و اقدامات پروژهبگیران ضدایرانی چنان آزرده و برآشفته بود که به هر شکل ممکن تلاش میکرد صدای اعتراض خود را به میدان بیاورد.
اینها نشانههایی است از همان پیوند عمیقی که میان ایرانیان و سرزمینشان وجود دارد؛ پیوندی که با فاصله و زمان گسسته نمیشود.
ایران، همچون مادری بزرگ و ریشهدار، امروز بیش از هر زمان به همه فرزندان خود نیاز دارد؛ حتی آنهایی که سالهاست دور از دامان او زندگی میکنند. فاصله جغرافیا هرگز پیوند عاطفی و تاریخی ما با این سرزمین را قطع نمیکند. اگر در سالهای گذشته درگیر اختلافها، سوءتفاهمها یا فاصلهها بودهایم، امروز زمان عبور از آنهاست. در هر نقطهای از جهان که زندگی میکنید، ساعت دل خود را به وقت ایران تنظیم کنید و بخشی از اندیشه، توان و ارتباطات خود را برای یاری سرزمین خودتان به کار بگیرید.
این سرزمین پیش از ما بوده و پس از ما نیز خواهد بود؛ اما آنچه در حافظه تاریخ میماند این است که در لحظههای دشوار، فرزندانش چه کردند. امید آن است که فردا، وقتی به این روزها نگاه میکنیم، بتوانیم با سربلندی بگوییم ما نیز سهمی در پاسداری و ساختن ایران داشتیم.
پیرو فراخوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، در مرکز پژوهشهای مجلس، ما با جدیت آمادهایم تا از دانش، تجربه و پیشنهادهای شما بهره بگیریم و مسیرهای همکاری را گسترش دهیم. همانگونه که در سخنان روزهای گذشته رئیس محترم مجلس و رئیس محترم قوه قضاییه بیان شد، اگر اقدام سازمانیافته و جدی علیه کشور انجام ندادهاید، آغوش کشور، مردم و نظام به روی شما باز است و میتوانید به هر نحوی که مایل باشید در مسیر خدمت به این سرزمین بزرگ گام بردارید. باور داریم که پیوند دوباره ظرفیتهای علمی و حرفهای ایرانیان سراسر جهان با مسائل کشور، میتواند افقهای تازهای پیش روی ایران بگشاید.
ایران خانه مشترک همه ماست و هیچ فرزندی برای خانهاش غریبه نیست.
