به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه مرکز اسناد تاریخ و توسعه شهر مشهد و رونمایی از کتاب «خدمات در شهرداری‌ها» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم این مرکز مورد بهره‌برداری و استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه پژوهش قرار گیرد. امروز بیش از چهار میلیون و ششصد هزار سند جمع‌آوری و گردآوری شده است که شامل اسناد، فیلم‌ها و عکس‌های قدیمی می‌شود و می‌تواند دستمایه بسیار خوبی برای پژوهشگران و کسانی باشد که علاقه‌مندند در حوزه شهرداری و به‌ویژه در حوزه شهر مشهد مطالعات و پژوهش‌هایی داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: سابقه شهر مشهد هرچند نسبت به برخی شهرهای تاریخی چندان طولانی نیست، اما همین سابقه حدود هزار و چهارصد ساله، هفت برابر یا حتی بیشتر از تاریخ کشور بزرگی مانند آمریکاست؛ بنابراین باید قدر این سرمایه عظیمی را که در اختیار ماست بدانیم.

وی تصریح کرد: ثبت، ضبط و نگهداری اصولی و مطابق با استانداردهای اسناد این شهر، کاری بسیار ارزشمند است که امروز شهرداری مشهد به‌عنوان اولین مرکز اسناد در کشور آن را راه‌اندازی کرده است و این اقدام می‌تواند آثار و برکات فرهنگی و پژوهشی فراوانی داشته باشد.

مظفری گفت: اگر احیاناً افرادی اسنادی در اختیار دارند که امکان نگهداری آن‌ها در این مرکز وجود دارد، حتماً آن‌ها را تقدیم کنند. البته دستگاه‌های دولتی نیز مکلف هستند اسناد خود را به مرکز اسناد تحویل دهند تا بتوانیم این سرمایه عظیم ملی را منسجم در اختیار پژوهشگران و مردم قرار دهیم.