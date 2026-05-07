۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

استاندار خراسان رضوی: مشکلی برای برگزاری امتحانات حضوری نداریم

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: مقاطع تحصیلی که امتحان نهایی ندارند می‌توانند امتحانات خود را به صورت حضوری برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از معلمان و مدیران نمونه خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: حتی مدارس نیز می‌توانند کلاس‌های جبرانی به صورت حضوری برگزار کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ظرفیت بسیار عظیمی در فرهنگیان وجود دارد که نادیده گرفته شده است.

وی اظهار کرد: فرهنگیان پیشکسوت و شاغل می‌توانند سازمان‌های مردم نهاد(N.G.O) در بخش‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مهارت آموزی و دیگر موارد ایجاد کنند و ما هم کمک می‌کنیم که در کمتر از یک ماه به ثبت برسد.

مظفری گفت: از شورای آموزش و پرورش استان ما، با توجه به ظرفیتی که دارد انتظار داریم علاوه بر اینکه مسائل خود را حل می‌کند برای کشور هم الگو بدهد.

