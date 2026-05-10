اسناد موجود در اسناد ملی همدان منبع غنی برای تاریخ پژوهی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی در پی دیدار با کیوان الوندی مدیر کل صدا کرمانشاه اظهار کرد:در پی دیدار و رایزنی‌های صورت گرفته، افزایش کمی و کیفی تولید مستندها و گزارش‌های تاریخ‌پژوهی بر پایه اسناد و مدارک تاریخی و با همکاری این مدیریت با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تاریخ ایستادگی و سازندگی مردم کرمانشاه بر هیچکس پوشیده نیست و ویژگی قومی و آداب، رسوم و آئین‌های تاریخی مردم این منطقه که ریشه عمیق و غنی در تاریخ و تمدن ایران دارد باید ثبت و برای آیندگان نگهداری شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور بیان کرد: منابع قابل توجهی از اسناد، منابع دیداری شنیداری و منابع کتابی و غیرکتابی و همچنین مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با مفاخر و بزرگان مربوط به منطقه غرب کشور از جمله استان تاریخی کرمانشاه در این مدیریت نگهداری می‌شوند که هر کدام از این اسناد منبع بسیار غنی‌ای برای تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی تاریخ پژوهی است.

وی ادامه داد: روحیه همکاری و تلاش برای تبیین و تشریح تاریخ پرافتخار استان کهن و تاریخی کرمانشاه در بین محققان و فعالان فرهنگی و تاریخی این استان وجود دارد که امیدواریم در کنار تلاش‌های این مدیریت منجر به تولیدات فاخر فرهنگی برای بهره‌برداری اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اضافه کرد: به زودی تفاهم نامه همکاری فی مابین مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان و صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تدوین و به امضای مشترک خواهد رسید که امیدواریم رونق تولیدات تاریخی و معرفی بهتر و بیشتر تاریخ پر افتخار کرمانشاه را به دنبال داشته باشد.