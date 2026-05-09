استاندار خراسان رضوی: احیای توس تکلیفی ملی و تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در جلسه شورای احیای توس اظهار کرد: نسبت به اهمیت احیا توس هیچ تردید و بحثی نیست و این یک وظیفه جدی، سنگین و شاید مهم‌ترین وظیفه‌ای است که در این مقطع از تاریخ به عهده ما سپرده شده و باید این فرصت را غنیمت بشماریم. خوشبختانه امروز فضای کلی کشور، فضای همراهی با این پروژه است. از طرفی با پیگیری شهرداری و موافقت وزارت کشور، شهرداری منطقه تاریخی توس برای این منطقه مصوب شده و اگر ابلاغ آن انجام نشده، حتماً پیگیری می‌کنیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: خود عنوان شهرداری منطقه تاریخی آورده بسیار بالایی دارد و نباید ابلاغ آن معطل بماند. این منطقه ظرفیت بزرگی برای مشهد، استان، کشور و حوزه تمدنی خراسان و همه فارسی‌زبانان است. مقام معظم رهبری کمتر جایی صراحتاً تعبیر «موظف است» را به‌کار برده‌اند و اینجا دقیقاً همان نقطه است؛ وقتی ایشان در سال ۷۵ یادداشت نوشتند، کاملاً با فکر، توجه و تأکید بر اهمیت موضوع بود. ما نباید خودمان را اسیر موضوعات خرد کنیم؛ ۳۶۰ هکتار شهر تاریخی موضوع کوچکی نیست، مشهد با فاصله شهر دوم کشور است و این منطقه تاریخی توس یک ظرفیت بی‌بدیل در کنار آن است.

وی با تأکید بر سازوکار اجرایی و مدیریتی ادامه داد: در این شورا باید مصوبه بگیریم و بحث‌های کارشناسی و فنی باید در کمیته‌های فنی بررسی شود. استفاده از ماده ۸، توافق با مالکین زمین‌ها و مستثنیات باید مبنا باشد. ما باید لیست دقیق مالکین را داشته باشیم. تجربه افلاک‌نما در نیشابور را داریم؛ زمانی که می‌خواستیم زمین‌های آن را تملک کنیم، ۹۲ مالک داشتیم که زمین به ۱۱ هکتار رسید و بسیاری از مالکین پس از صحبت با ما و تبیین موضوع حتی زمین خود را برای ساخت بخشیدند. نوع مواجهه با مردم و مالکین زمین بسیار مهم است؛ باید برایشان تبیین کنیم که داریم برای خود همین مردم کار می‌کنیم. صرفاً خرید و فروش یا فشار قضایی مدنظر نیست؛ اول توافق، بعد طرح مصوب.

مظفری بیان کرد: در شرایط اضطرار و جنگ رمضان، در ۸۱ جلسه بیش از ۴۰۰ مصوبه داشتیم که بالای ۹۰ درصد آن اجرا شد؛ منطقه تاریخی توس کمتر از شرایط جنگی برای ما اهمیت ندارد و این یک تکلیف شرعی، ملی و تاریخی است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به الزامات مالی و زمانی پروژه گفت: شروع این پروژه حداقل ۳۰ همت منابع مالی نیاز دارد و باید سازوکار آن را ببینیم. شهرداری منطقه تاریخی توس باید یکی از قدرتمندترین شهرداری‌های کشور باشد و میراث فرهنگی نیز باید به توسعه آن کمک کند. عمر مدیریتی ما میانه راه است و حالا که مسئولیت پذیرفته‌ایم، باید با سرعت عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای مشخص من این است که برای ۱۹ تیرماه، ستاد ویژه‌ای برای برگزاری مراسم سالگرد حضور رهبر شهید در آرامگاه فردوسی تشکیل شود و جلسه بعدی شورای احیاء توس همزمان با این سالگرد و با حضور تولیت آستان قدس رضوی برگزار شود. حدود دو ماه فرصت داریم تا یک کار همه‌جانبه انجام دهیم. همه اطلاعات، مستندات، مواد قانونی، مسئولیت‌ها و متولیان باید نظام‌مند و مکتوب آماده شود. این جلسه باید نقطه آغاز یک فعالیت همه‌جانبه باشد؛ ما هیچ مخالفی برای احیای توس نداریم، فقط باید برنامه داشته باشیم، زمان را جدی بگیریم و با همت جمعی این تکلیف بزرگ را به سرانجام برسانیم.