بازطراحی نهضت سوادآموزی متناسب با نیازهای امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز یکشنبه، هفتم تیرماه در نشست با حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی و جمعی از مدیران ستادی، با تبیین برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه نهضت سواد آموزی، بر ضرورت بهروزرسانی آن در عین حفظ هویت و ساختار تأکید کرد.
وی با بیان این که یکی از دغدغه های وزارت آموزش و پرورش همواره حفظ و تقویت ساختار نهضت سواد آموزی بوده است، اظهار کرد: در ماههای گذشته طرح مناسبی برای بازنگری در ساختار این مجموعه تدوین شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای مختلف، زمینه ارتقای کارآمدی و اثربخشی آن را فراهم کنیم.
کاظمی با اشاره به این که تحولات فرهنگی و تغییر نیازهای نسل جدید، بازنگری در شیوههای فعالیت نهضت را ضروری کرده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به رویکردی جدید، تفکری نو و تولید محتوای متناسب با مخاطبان نیاز داریم؛ چرا که تنها با پاسخگویی به نیازهای روز میتوان از ساختار ارزشمند نهضت سوادآموزی صیانت و مأموریتهای آن را با قدرت ادامه داد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از اصلاح اساسنامه نهضت سواد آموزی خبر داد و گفت: اساسنامه این مجموعه پس از بازنگری، بار دیگر برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد تا زمینه فعالیت مؤثرتر آن فراهم شود.
وی در ادامه با قدردانی از نقش و تجربه حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی در سازمان نهضت سواد آموزی، تصریح کرد: برای نهایی شدن این مسیر و به سرانجام رسیدن اصلاحات، از همراهی و ظرفیت ارزشمند حاجآقا قرائتی بهره خواهیم گرفت.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: هدف ما این است که نهضت سواد آموزی ضمن حفظ سرمایهها و تجربیات ارزشمند گذشته، با ساختاری روزآمد، محتوایی متناسب با اقتضائات نسل جدید و بهرهگیری از همه ظرفیتهای فرهنگی و مردمی، مأموریت خود را با اثربخشی بیشتری دنبال کند.
کاظمی در ادامه ضمن ارائه گزارشی ؛ اعتکاف را یکی از مؤثرترین بسترهای تربیتی برای نسل نوجوان و جوان دانست و با اشاره به استقبال گسترده دانشآموزان از این آیین معنوی، گفت: امسال حدود ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان مراسم اعتکاف بودند که از این تعداد، ۶ هزار مسجد به حضور دانشآموزان اختصاص داشت؛ ظرفیتی کمنظیر که نشان میدهد اعتکاف میتواند یکی از مهمترین فرصتهای تربیتی در نظام تعلیم و تربیت باشد.
وی با اشاره به برنامههای وزارت آموزش و پرورش در حوزه ترویج فرهنگ نماز نیز ، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد عملکرد مجموعه آموزش و پرورش در حوزه اقامه نماز و توسعه فرهنگ نماز در مدارس، نسبت به سال گذشته ارتقا یابد و با اجرای برنامههای نوآورانه، زمینه مشارکت بیشتر دانشآموزان در فعالیتهای دینی و تربیتی فراهم شود.
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