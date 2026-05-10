مدیران جدید در حوزه های قضایی گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرآسیابی از معرفی مدیران قضایی در شهرهای بندرترکمن، بندرگز، کردکوی و بخش کمالان خبر داد و اظهار کرد: در شهرستان ترکمن ، ریاست این حوزه قضایی به علیرضا مزیدی سپرده شد ، مزیدی تا پیش از این معاون قضایی دادگستری گرگان بود . قاسم مهدوی موحد رئیس پیشین این شهرستان نیز عهده دار ریاست حوزه قضایی علی آبادکتول خواهد شد.

وی افزود: حکم حجت الاسلام فرهاد محمدنژاد به عنوان رئیس دادگستری شهرستان کردکوی ابلاغ شد. محمدنژاد تا پیش از این معاونت قضایی دادگستری شهرستان گرگان را عهده دار بود .حسین نجفی رئیس دادگستری پیشین این شهرستان هم به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر معرفی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در شهرستان بندرگز نیز محمد میردارپاقلعه به عنوان دادستان این شهرستان معرفی و از تلاش های هادی عزیززاده قدردانی شد. میردار تا پیش از این بازپرس دادسرای مرکز استان بود . هادی عزیزاده نیز از این پس خدمت خود را به عنوان مستشار دادگاه کیفری یک استان ادامه خواهد داد.

وی یادآور شد: در حوزه قضایی کمالان هم با حضور معاون قضایی حکم ریاست دادگاه بخش کمالان به سیدسعید جباری شیاده ابلاغ شد . جباری شیاده تا پیش از این معاون قضایی دادگستری گرگان بود. نعمت نوری رئیس پیشین این حوزه قضایی نیز به سمت مستشار دادگاه تجدیدنظر منصوب شد.