به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بیان کرد: هر جامعه‌ای که با مسجد انس بگیرد در برابر آسیب‌های اجتماعی، توطئه‌های دشمن و تهدیدات فرهنگی ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسجد، محور اصلی انسجام اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه است، افزود: افتخار همه ما این است که پرورش‌یافته محیط مذهبی و معنوی مسجد هستیم و عاقبت ‌به ‌خیری انسان نیز در گرو پیوند با فرهنگ مسجد است.

هاشمی بیان کرد: مسجد نباید صرفاً به اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم ختم و ترحیم محدود شود، بلکه می‌تواند پایگاهی برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، آموزشی و حتی سیاسی باشد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز برای مقابله با تهدیدات سخت و نرم دشمن، از جمله تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی باید بیش از گذشته به جایگاه مسجد توجه کنیم، گفت: بسیاری از موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی در بستر مسجد شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌هایی که با مسجد ارتباط نزدیک دارند از استحکام بیشتری برخوردارند و حتی بسیاری از ازدواج‌های موفق نیز از همین فضای سالم و معنوی شکل می‌گیرد.

هاشمی با بیان اینکه برخی از روحانیون با پیگیری مطالبات بحق مردم نقش بسیار مؤثری در حل مسائل محلی ایفا کرده‌اند و این رویکرد شایسته تقدیر است، گفت: امام جماعت موفق کسی است که تنها برای اقامه نماز به مسجد نیاید بلکه زودتر از مردم در مسجد حاضر و دیرتر از همه خارج شود و پاسخگوی مطالبات مردم باشد، که خوشبختانه قریب به اتفاق ائمه جماعات استان چنین ویژگی ارزشمندی دارند.

هاشمی تاکید کرد: باید همه مدیران دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری برنامه‌های خود را به مساجد پیوند بزنند و دیدارهای مردمی را در این پایگاه مهم اجتماعی برگزار کنند تا مسجد از مظلومیت خارج شده و جایگاه واقعی خود را در جامعه بازیابد.