به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و رفع مشکلات مجتمع مسکونی معلولین آستارا بعدازظهر شنبه با حضور معاون مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، فرماندار آستارا، نماینده مجری پروژه و نمایندگان متقاضیان برگزار شد.

جواد حسن بیگی در این نشست اظهار کرد: پروژه ۱۹۲ واحدی و ۱۲ بلوکی مسکن معلولین با نواقص متعدد به متقاضیان تحویل داده شده و سازمان راه و شهرسازی به عنوان واگذارکننده پیمان موظف است نسبت به رفع این مشکلات اقدام قانونی کند.

وی افزود: مطالبه اصلی ساکنان، تنظیم سند رسمی مالکیت است که تاکنون به بهانه‌های مختلف از سوی مجری پروژه انجام نشده است. بر اساس توافق صورت گرفته، متقاضیان مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را پرداخت خواهند کرد و طرف متعهد موظف است ظرف ۶۰ روز اسناد رسمی را صادر کند.

دادستان آستارا تأکید کرد: در صورت عدم اجرای این مصوبه، دادستانی و دستگاه قضایی پس از احراز تخلفات و جرائم ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های این مجتمع گفت: پس از حل مشکل اسناد، شهرداری با همکاری ساکنان و خیرین شهرستان برای بهبود شرایط محیطی مجتمع اقدام خواهد کرد.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد: عنوان پروژه «مسکن معلولین» ایجاب می‌کند شرایط زیست‌پذیری آن متناسب با نیازهای افراد دارای محدودیت جسمی فراهم شود.