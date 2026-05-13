دادستان آستارا: نقد سازنده رسانه ها، مسیر اصلاح امور است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با خبرنگاران، فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جایگاه خطیر رسانه‌ها در بازتاب واقعیت‌های جامعه، بر لزوم نقد منصفانه، پرهیز از سیاه‌نمایی و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، اجرایی و اصحاب رسانه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خبرنگار آیینه جامعه است با تأکید بر این تعبیر افزود: رسالت رسانه بازتاب واقعیت‌ها و مسائل مردم است و زمانی که خبرنگار موضوعی را مطرح می‌کند، در حال انعکاس یک مسئله واقعی است و به جای آنکه از او پرسیده شود چرا چنین مطلبی را بیان کرده، باید ریشه موضوع بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

دادستان آستارا با بیان اینکه خبرنگاران این شهرستان تاکنون رسالت حرفه‌ای خود را به‌درستی انجام داده‌اند، اظهار داشت: نقد منصفانه و به‌جا همیشه راهگشا است. چالش در هر کشوری وجود دارد؛ کشوری که ۴۷ سال تحت تحریم بوده، طبیعی است با مشکلاتی روبه‌رو باشد. مهم این است که نقد، منصفانه و به دور از سیاه‌نمایی باشد؛ نه آن‌گونه که رسانه‌های معاند روایت می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی افزود: در کشوری که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده، وجود چالش امری غیرقابل‌باور نیست. ما در نقطه‌ای قرار داریم که بخش مهمی از انرژی جهان از کنار ما عبور می‌کند و همین موضوع حساسیت‌ها را افزایش می‌دهد.

حسن بیگی با قدردانی از تلاش و از خودگذشتگی خبرنگاران گفت: ارزش کار شما در این است که گرفتار جناح‌بندی‌ها، زدوبندهای سیاسی و آلودگی‌های رایج نشده‌اید. اقدام مثبت را می‌گویید و نقد را هم به‌جا مطرح می‌کنید. این اخلاق حرفه‌ای قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه در کاهش فاصله میان مردم و مسئولان تأکید کرد: خبرنگاران پل ارتباطی مردم و حاکمیت هستند. اگر نقدی هست، باید منتقل شود تا بتوانیم برای رفع آن اقدام کنیم.

دادستان آستارا در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از شهردار آستارا در پیگیری پروژه های عمرانی شهری و همچنین فرماندار آستارا به دلیل مردم‌داری، گوش شنوا و تلاش برای حفظ ارتباط میان مردم و مسئولان تقدیر کرد و افزود: ما نیز در کنار دستگاه اجرایی هستیم تا مردم کمتر احساس نارضایتی کنند.

رسانه ها و دستگاه قضایی دو بازوی مهم در حل مشکلات مردم هستند

علی درمانی، فرماندار آستارا نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان رسانه‌ها و مجموعه مدیریتی شهرستان گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انتقال دغدغه‌های مردم دارند و مسئولان باید این پیام‌ها را با دقت بشنوند.

وی با بیان اینکه ارتباط مستقیم با مردم اولویت مدیریت شهرستان است، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند پاسخ‌گو باشند و رسانه‌ها در این مسیر بازوی کمکی و حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت هستند.

درمانی از تلاش خبرنگاران برای انعکاس واقعیت‌ها و پرهیز از حاشیه‌سازی قدردانی کرد و گفت این همراهی موجب شده بسیاری از مسائل با سرعت بیشتری پیگیری و حل شود.

فرماندار آستارا همچنین با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی در پیگیری مسائل شهرستان گفت: دادستان آستارا طی ماه‌های گذشته با دقت و جدیت در کنار مجموعه اجرایی بوده و بسیاری از مشکلات با همکاری مشترک دو دستگاه پیگیری شده است.

وی افزود: تعامل سازنده میان دادستانی و فرمانداری موجب تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شده و مسئولان شهرستان قدردان تلاش‌های دادستان در حمایت از روند خدمت‌رسانی و حل چالش‌های شهری هستند.

رسانه ها در خط مقدم آگاهی بخشی و مطالبه گری هستند

زهرا ناصری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه قانونی و فرهنگی رسانه‌ها گفت خبرنگاران در خط مقدم آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح مطالبه‌گری جامعه قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش‌های حرفه‌ای و حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای افزود اداره ارشاد آستارا تلاش می‌کند بسترهای لازم برای فعالیت سالم، مستقل و اخلاق‌مدار رسانه‌ها را فراهم کند.

ناصری همچنین از همکاری رسانه‌های شهرستان در پوشش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تقدیر کرد و گفت این همراهی نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی دارد.