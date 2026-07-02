دادستان آستارا: برخورد قاطع با هرگونه تعرض به منابع طبیعی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر پنجشنبه با حضور سرزده در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، ضمن بازدید میدانی از بخشهای مختلف این مجموعه، بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کرد.
وی در جریان این بازدید، با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا دیدار و آخرین وضعیت اقدامات حفاظتی، اجرای احکام قضایی، رسیدگی به پروندههای مرتبط با اراضی ملی و همچنین چالشهای موجود در مسیر صیانت از منابع طبیعی را بررسی کرد.
دادستان آستارا با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال است، اظهار داشت: در حوزه منابع طبیعی هیچگونه کوتاهی پذیرفته نیست و دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، زمینخواری، تخریب منابع طبیعی و تضییع حقوق عمومی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی همچنین بر همکاری مستمر دستگاه قضایی و اداره منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: پیشگیری از وقوع تخلفات، شناسایی بهموقع تهدیدها و اقدام قانونی در مراحل اولیه، مؤثرترین شیوه برای حفظ سرمایههای ملی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
در پایان این بازدید، حسنبیگی با حضور در واحدهای مختلف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، اقدامات حفاظتی و برنامههای این مجموعه برای صیانت از اراضی ملی قرار گرفت.
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