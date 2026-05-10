به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبهای با ریانووستی گفت: شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مواضع و اظهارات مسکو را با دقت دنبال میکند و واکنش نشان میدهد.
وی افزود: کنترل تسلیحات، مهمترین جنبه فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر اساساً منفعل است، زیرا کل نظام معاهدات مربوطه به دلایل مختلف عملاً غیرفعال است.
این مقام روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اروپاییها آشکارا روسیه را تهدید میکنند و اعلام میکنند که در تدارک جنگ هستند و قصد ندارند از این رویکرد برگردند.
