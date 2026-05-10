۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

مقام روس: اروپایی‌ها در تدارک جنگ علیه روسیه هستند

یک مقام ارشد روسیه هشدار داد که اروپایی‌ها در حال آماده شدن برای جنگ با مسکو هستند و قصد تغییر این رویکرد را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه‌ای با ریانووستی گفت: شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مواضع و اظهارات مسکو را با دقت دنبال می‌کند و واکنش نشان می‌دهد.

وی افزود: کنترل تسلیحات، مهمترین جنبه فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال حاضر اساساً منفعل است، زیرا کل نظام معاهدات مربوطه به دلایل مختلف عملاً غیرفعال است.

این مقام روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اروپایی‌ها آشکارا روسیه را تهدید می‌کنند و اعلام می‌کنند که در تدارک جنگ هستند و قصد ندارند از این رویکرد برگردند.

