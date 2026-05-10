۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۳

لوکاشنکو: امنیت واقعی در گرو تامین منافع همه کشورها است

رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد رسیدن به امنیت واقعی تنها با درنظر گرفتن منافع همه کشورها ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس طی پیام تبریکی به رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی و مردم این کشور به مناسبت «روز پیروزی» گفت که امنیت واقعی تنها زمانی قابل تضمین است که منافع هر کشوری را در نظر بگیرد.

بلاروس و اسلواکی هر دو از کشورهایی هستند که روابط نزدیکی با روسیه دارند و روز پیروزی مسکو بر آلمان نازی را جشن می گیرند.

فیکو یکی از معدود رهبران اروپایی است که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد و هر سال در جشن روز پیروزی در مسکو شرکت می کند.

