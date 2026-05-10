لوکاشنکو: امنیت واقعی در گرو تامین منافع همه کشورها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس طی پیام تبریکی به رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی و مردم این کشور به مناسبت «روز پیروزی» گفت که امنیت واقعی تنها زمانی قابل تضمین است که منافع هر کشوری را در نظر بگیرد.

بلاروس و اسلواکی هر دو از کشورهایی هستند که روابط نزدیکی با روسیه دارند و روز پیروزی مسکو بر آلمان نازی را جشن می گیرند.

فیکو یکی از معدود رهبران اروپایی است که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد و هر سال در جشن روز پیروزی در مسکو شرکت می کند.