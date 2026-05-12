به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که غرب به تلاش‌ها برای تغییر شکل آسیای میانه مطابق منافع خود همچنان ادامه می‌دهد و خواهان تبدیل این منطقه به عرصه‌ای برای ایجاد تهدیدات امنیتی علیه روسیه است.

آمریکا و اروپا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در صدد جذب جمهوری های سابق برآمدند و توانستند حتی تعدادی از این جمهوری ها را در ائتلاف های نظامی-سیاسی غرب ادغام کنند.

روسیه همواره درباره گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن این ائتلاف نظامی به مرزهای خود هشدار داده است.

کارشناسان معتقدند نزدیک شدن ارمنستان به اروپا و دور شدن آن از روسیه از جمله چالش های آینده مسکو محسوب می شود.