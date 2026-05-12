۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

هشدار روسیه درباره تحرکات دولت‌های غربی در آسیای میانه

یک مقام روس هشدار داد که غرب به دنبال تبدیل آسیای میانه به عرصه ایجاد تهدیدات امنیتی علیه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که غرب به تلاش‌ها برای تغییر شکل آسیای میانه مطابق منافع خود همچنان ادامه می‌دهد و خواهان تبدیل این منطقه به عرصه‌ای برای ایجاد تهدیدات امنیتی علیه روسیه است.

آمریکا و اروپا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در صدد جذب جمهوری های سابق برآمدند و توانستند حتی تعدادی از این جمهوری ها را در ائتلاف های نظامی-سیاسی غرب ادغام کنند.

روسیه همواره درباره گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن این ائتلاف نظامی به مرزهای خود هشدار داده است.

کارشناسان معتقدند نزدیک شدن ارمنستان به اروپا و دور شدن آن از روسیه از جمله چالش های آینده مسکو محسوب می شود.

