دبیرکل ناتو: روسیه تهدید اصلی برای منطقه یورو-آتلانتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذر نیوز، مارک روته دبیرکل ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت: ناتو باید تولید دفاعی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده و تسریع کند تا بتواند به طور مؤثر با تهدیدات روسیه علیه امنیت یورو-آتلانتیک مقابله کند.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص ادعا کرد: مسکو همچنان اصلی‌ ترین تهدید برای امنیت یورو- آتلانتیک است. در حالی که روسیه علیه اوکراین می جنگد، متحدان نیز با تلاش‌ های مداوم و فزاینده‌ای برای تضعیف امنیت و ثبات ما، از جمله حملات سایبری، خرابکاری و تهدید زیرساخت‌های حیاتی ما، مواجه هستند. دیگر سوال این نیست که آیا ما نیاز به انجام کارهای بیشتر داریم یا خیر. سوال این است که متحدان با چه سرعتی می‌توانند تعهدات را به توانایی تبدیل کنند.

مارک روته با ادعای اینکه تهدید روسیه دلیل تصمیم متحدان برای افزایش سرمایه‌ گذاری‌ های دفاعی بوده است، گفت که اجلاس ماه آینده در آنکارا بر اجرای این تعهد متمرکز خواهد بود.