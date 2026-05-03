به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، تأکید کرد که جهان به دلیل قیمتهای بیسابقه نفت، به سوی بزرگترین بحران انرژی در تاریخ پیش میرود.
دمیتریف در پلتفرم ایکس نوشت: جهان ناآگاهانه به سوی بزرگترین بحران انرژی در تاریخ پیش میرود.
وخامت اوضاع در بازار جهانی انرژی با جنگ در خاورمیانه مرتبط است، جنگی که در اثر آن تحویل نفت تولید شده در خلیج فارس به مشتریان در کشورهای جهان با بسته شدن تنگه هرمز پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تقریباً غیرممکن شده است.
راشا تودی افزود که بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران با شروع جنگ کنونی، دلیل بسیاری از پیامدهای اقتصادی جهانی است، زیرا حدود ۲۰ درصد از کل عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند.
پیش از این نیز الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه اعلام کرد: روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت قصد خروج از اوپکپلاس را ندارد.
وی افزود: در حال حاضر عمیقترین بحران در صنعت نفت جهان را شاهد هستیم و حجم عظیمی از نفت به بازار عرضه نمیشود.
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.
ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.
در پی جنگ افروزی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران، قیمت نفت در ماه مارس به شدت افزایش یافت. در ۳۰ آوریل، قیمت نفت برنت از ۱۲۶ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین سطح خود از زمان آغاز تنشها در اوکراین در سال ۲۰۲۲ رسید.
نظر شما