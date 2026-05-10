به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) در نشستی در کرملین به رابرت فیکو، نخستوزیر اسلواکی گفت که روسیه تمام تلاش خود را برای تأمین نیاز انرژی این کشور انجام خواهد داد.
اسلواکی جزو معدود کشورهای اروپایی است که همچنان نفت و گاز روسیه را میخرد. اسلواکی نفت روسیه را از طریق خط لوله دروژبا که از سوی شوروی ساخته شده است، دریافت میکند. گاز طبیعی روسیه هم از طریق خط لوله ترکاستریم به این کشور منتقل میشود.
پوتین در اظهاراتی که از تلویزیون ملی روسیه پخش شد، به فیکو گفت: ما همه تلاش خود را برای تأمین نیازهای اسلواکی به منابع انرژی انجام خواهیم داد.
اسلواکی، عضو اتحادیه اروپا است و به دنبال حفظ روابط سیاسی با مسکو بوده و اعلام کرده است که پس از ساخت زیرساختهایی اطراف روسیه، قطع وابستگی به منابع این کشور بسیار پرهزینه خواهد بود.
فیکو سال گذشته میلادی از تمایل کشورش برای عادیسازی روابط خود با مسکو و افزایش واردات گاز روسیه با خط لوله ترکاستریم خبر داده بود.
نظر شما