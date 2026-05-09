انصاری: محیط زیست بستر اثرگذاری در بین مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد با تقدیر از زحمات اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، تاکید کرد: در جنگ اخیر میدان و دیپلماسی یکدل و یکصدا شدند و راه گم نشد و این باعث شد تا دشمن سردرگم شود.

وی افزود: در این جنگ جنایت‌های متعددی علیه مردم کشور و محیط‌زیست به ویژه زیرساخت‌ها و مراکز فرهنگی و تاریخی انجام گرفت که همگی آنها نیاز به روایتگری دارد.

انصاری، یکی از مهم ترین جنایت ها را حمله به مخازن سوخت و پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: همگی این حملات در تعارض آشکار با قواعد بین المللی محیط‌زیستی بودند.

وی با اشاره به اینکه همکاران ما به صورت شبانه‌روزی در ایام جنگ فعال بودند، تصریح کرد: ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تلاش کردیم دیپلماسی فعالی داشته باشیم که در بهمن ماه و پیش از آغاز جنگ در مورد پیامدهای جنگ هشدار دادیم و به تبعات احتمالی آن اشاره کردیم و هم در طول ایام جنگ مکاتبات مختلفی با دبیرکل سازمان ملل داشتیم. زمانی که به مخازن سوخت حمله شد نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار دادیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در ایام جنگ تعداد پایش های میدانی افزایش یافت و همچنین همکاران ما بیشترین میزان هماهنگی را با نیروهای نظامی داشتند.

معاون رئیس جمهور همچنین از اتمام مستندسازی جنگ ۱۲ روزه با همکاری معاونت حقوقی و آغاز مستندسازی جنگ ۴۰ روزه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پیامدهای جنگ یک دغدغه تخصصی نیست بلکه یک امر کاملا ملی است، گفت: شاید مجموعه های مختلف در کشور بتوانند برآورد اقتصادی از خسارات در حوزه های مختلف داشته باشند اما تبعات زیست‌محیطی به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر است. ما در خلیج فارس آبسنگ های مرجانی را داریم که به لحاظ ارزش‌های اکولوژیکی بسیار ارزشمند است و تبعات و خسارات ناشی از جنگ برای این زیست بوم ها به لحاظ اقتصادی قابل محاسبه نیست.

انصاری افزود: روایت جنگ در حوزه آسیب‌های محیط زیستی را به شدت دنبال می کنیم. محیط زیست بستر اثرگذاری در بین مردم است و حاکمیت برای اینکه اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند لازم است به روایت های این حوزه توجه ویژه داشته باشد.

همچنین هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آسیب جنگ علاوه بر طبیعت و زیرساخت ها به خود زندگی انسان ها وارد می شود، گفت: بسیاری از روش های درمانی برای بهبود شرایط محیط‌زیست با وقوع جنگ از دسترس خارج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جنگ باعث فقیرتر شدن مردم و از اولویت خارج شدن مسایل محیط‌زیستی می‌شود، گفت: یکی از برنامه های ما در معاون آموزش، طراحی ماموریت ماکان به یاد دانش آموز شهید مدرسه میناب، ماکان نصیری است که طی آن دانش آموزان کوله پشتی ماکان را پیدا می کنند و از درون آن برنامه هایی که ماکان قرار بود برای محیط زیست انجام دهد را پیدا می کنند.

در این جلسه معاونین سازمان محیط زیست نیز به ارایه گزارش‌هایی در حوزه محیط‌زیست انسانی، طبیعی و دریایی پرداختند.