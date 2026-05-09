۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

ذخایر مرغ منجمد کافی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:سقف توزیع مرغ برای مراکز باز شده و هیچ محدودیتی در عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در خصوص وضعیت تأمین و قیمت مرغ منجمد در نشست وبیناری وزیر جهاد کشاورزی و روئسای استان‌ها که امروز شنبه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، گفت: در حال حاضر مرغ منجمد با قیمتی زیر قیمت کشتارگاه عرضه می‌شود.

وی افزود: از روز چهارشنبه، توزیع مرغ منجمد توسط ماشین‌های یخچال‌دار در استان تهران به صورت مستقل آغاز شده و از امروز نیز این روند در کل استان‌ها اجرا خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: سقف توزیع مرغ برای مراکز باز شده و هیچ محدودیتی در عرضه این محصول در سراسر کشور وجود ندارد و هر میزان که در هر استان نیاز باشد، تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تاکید کرد: ذخایر به میزان کافی است که در صورت نیاز، هر میزان که لازم باشد در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

